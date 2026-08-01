हरिद्वार में गंगा की तेज धारा से श्रद्धालु को खींच लाया जवान, वीडियो वायरल

Haridwar SDRF Rescue Viral Video : सावन और कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में तेज बहाव वाली गंगा में जरा-सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है. इसी बीच हरिद्वार के कांगड़ा घाट से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में उत्तराखंड पुलिस के SDRF जवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना गंगा की तेज धारा में बह रहे एक श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस साहसिक रेस्क्यू की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

गंगा की तेज धारा में बहने लगा श्रद्धालु

उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के नोएडा का रहने वाला एक शिवभक्त हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान कर रहा था. इसी दौरान वह गंगा की तेज धारा में बहने लगा. श्रद्धालु को बहता देख वहां मौजूद SDRF जवान ने बिना देर किए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और उसे बचाने के लिए तेज बहाव की ओर तैरकर पहुंच गया.

SDRF जवान ने ऐसे बचाई जान

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जवान तेज बहाव का सामना करते हुए श्रद्धालु तक पहुंचता है. इसके बाद वह उसे मजबूती से पकड़कर धीरे-धीरे किनारे की ओर लेकर आता है. जैसे ही दोनों किनारे के पास पहुंचे, वहां मौजूद SDRF टीम के अन्य जवानों ने आगे बढ़कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद श्रद्धालु को सुरक्षित बचा लिया गया.

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सोशल मीडिया पर लोग कर रहे सलाम

इस रेस्क्यू का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग SDRF जवान की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि जवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक व्यक्ति की जिंदगी बचाई है. कुछ लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल बताया, जबकि कई लोगों ने उत्तराखंड पुलिस और SDRF टीम की तेजी और टीमवर्क की भी तारीफ की.

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