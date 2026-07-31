#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCockroach Cafe: बिहार में खुला 'कॉकरोच कैफे', यूजर्स बोले- यहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए

Cockroach Cafe: बिहार में खुला 'कॉकरोच कैफे', यूजर्स बोले- यहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए

Cockroach Cafe: इन दिनों बिहार का एक नया कैफे सुर्खियों में है. इसकी वजह न तो यहां का मेन्यू है और न ही कोई खास ऑफर, बल्कि इसका अनोखा कॉकरोच नाम है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 31 Jul 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

Cockroach Cafe: हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. कभी किसी दुकान का अनोखा बोर्ड चर्चा में आ जाता है तो कभी किसी रेस्टोरेंट का अलग अंदाज लोगों को हैरान कर देता है. इन दिनों बिहार का एक नया कैफे इसी वजह से सुर्खियों में है. इसकी वजह न तो यहां का मेन्यू है और न ही कोई खास ऑफर, बल्कि इसका ऐसा नाम है जिसे सुनकर लोग पहले चौंक रहे हैं और फिर हंस भी रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस कैफे की फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बिहार में खुला कॉकरोच कैफे

बिहार के नालंदा जिले के हिलसा बाईपास पर हाल ही में कॉकरोच कैफे नाम से एक नया कैफे शुरू हुआ है. कैफे खुलते ही इसका अनोखा नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. कई लोगों ने इसकी फोटो शेयर करते हुए मजाक में लिखा कि अब अगर खाने में कीड़ा निकल भी जाए तो शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा. सिर्फ नाम की वजह से ही यह कैफे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nalanda Se | Sinuu🌻 (@01_nalanda_se)

अंदर से कैसा दिखता है कैफे?

कैफे का इंटीरियर पूरी तरह मॉडर्न और अट्रैक्टिव है. यहां ब्लैक थीम में सजावट की गई है. टिन की छत से पीले रंग की लाइटें लटकाई गई हैं, जबकि दीवारों पर आर्टिफिशियल बेलें और फूल लगाए गए हैं. बैठने के लिए काले रंग के रतन सोफे, लाल कुशन और कांच की टेबल रखी गई हैं. एक कोने में छोटा रेफ्रिजरेटर और पीली प्लास्टिक की कुर्सियां भी दिखाई देती हैं. वहीं नीली और हरी दीवारों के पास गमले रखे गए हैं, जिससे कैफे का माहौल और भी अट्रैक्टिव नजर आता है. शाम के समय यहां दोस्त चाय, स्नैक्स और रील बनाने के लिए भी पहुंच रहे हैं.

कैफे का नाम कॉकरोच क्यों रखा गया?

कैफे के मालिक ने बताया कि उन्होंने यह नाम जानबूझकर अलग पहचान बनाने के लिए चुना है. उनका कहना है कि आज के समय में युवा कुछ नया और अलग पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि रॉयल कैफे जैसे नाम तो कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन कॉकरोच कैफे जैसा नाम सिर्फ एक ही है. उनका मानना है कि लोग पहले नाम की वजह से आएंगे और अच्छी क्वालिटी की वजह से दोबारा लौटेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कैफे में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और इस नाम को सिर्फ एक अलग ब्रांडिंग आइडिया के तौर पर देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार सोशल मीडिया के दौर में अलग नाम रखने से बिना ज्यादा विज्ञापन के भी लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें - ट्रेन की विंडो पर बक्सा बांधकर ले जा रहे थे लोग, वायरल हो गया वीडियो

मेन्यू में क्या-क्या मिलता है?

कैफे को खुले अभी केवल तीन दिन हुए हैं. यहां फिलहाल चाय, कॉफी, मैगी, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें मिलती हैं. इनकी कीमत भी आसपास के दूसरे कैफे की तरह ही रखी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ सकें.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

कैफे का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, यहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए. एक यूजर ने मजाक में कहा, चाय में कॉकरोच मिलेगा क्या, वहीं दूसरे ने लिखा, स्पेशल डिश कॉकरोच चिली होगी. कुछ लोगों ने कैफे का लोकेशन पूछा तो कुछ ने इसके अनोखे नाम की तारीफ की. कई यूजर्स ने इसे शानदार मार्केटिंग आइडिया बताया, जबकि कुछ लोगों ने सिर्फ हंसी वाले इमोजी शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि पहले उसे लगा यह मजाक है, लेकिन कैफे देखने के बाद उसे इसकी साफ-सफाई और माहौल काफी पसंद आया.

यह भी पढ़ें - Video: बरैया के छत्ते में डाला हाथ, यूजर्स बोले- इंसान है या मशीन?

Published at : 31 Jul 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Cockroach TRENDING Cockroach Cafe Bihar Cockroach Cafe
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Cockroach Cafe: बिहार में खुला 'कॉकरोच कैफे', यूजर्स बोले- यहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए
बिहार में खुला 'कॉकरोच कैफे', यूजर्स बोले- यहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए
ट्रेंडिंग
Crocodile Found in Bathroom: बाथरूम में निकला 7 फीट का मगरमच्छ, मचा हड़कंप; देखें वीडियो
बाथरूम में निकला 7 फीट का मगरमच्छ, मचा हड़कंप; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
ट्रेन की विंडो पर बक्सा बांधकर ले जा रहे थे लोग, वायरल हो गया वीडियो
ट्रेन की विंडो पर बक्सा बांधकर ले जा रहे थे लोग, वायरल हो गया वीडियो
ट्रेंडिंग
Video: बरैया के छत्ते में डाला हाथ, यूजर्स बोले- इंसान है या मशीन?
Video: बरैया के छत्ते में डाला हाथ, यूजर्स बोले- इंसान है या मशीन?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Ramayana Trailer Review: Ranbir Kapoor के Ram और Yash के Ravan लुक ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत आ रहे शी जिनपिंग, नई दिल्ली-बीजिंग में हलचल
इंडिया
Xप्लेन: तो भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आकाश आनंद के कद से कोई लेना देना नहीं...' यूपी चुनाव पर मायावती का बड़ा बयान
'आकाश आनंद के कद से कोई लेना देना नहीं...' यूपी चुनाव पर मायावती का बड़ा बयान
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
इंडिया
दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने बताई आपबीती, दीपके ने BJP पर फोड़ा ठीकरा
दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने बताई आपबीती, दीपके ने BJP पर फोड़ा ठीकरा
इंडिया
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
पत्नी पायल संग शादी खत्म करने के लिए SC पहुंचे उमर अब्दुल्ला, कपिल सिब्बल बोले- 'दोनों...'
इंडिया
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
संसद में चढ़ावा चोरी के ड्रामे पर एक्शन, लोकसभा सचिवालय बोला- 'सख्ती से...'
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
ENT LIVE
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
Spider-Man Brand New Day Review: Tom Holland ने फिर जीता दिल, कैसी है नई Marvel फिल्म?
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
Embed widget