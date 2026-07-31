बिहार में खुला 'कॉकरोच कैफे', यूजर्स बोले- यहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए

Cockroach Cafe: हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. कभी किसी दुकान का अनोखा बोर्ड चर्चा में आ जाता है तो कभी किसी रेस्टोरेंट का अलग अंदाज लोगों को हैरान कर देता है. इन दिनों बिहार का एक नया कैफे इसी वजह से सुर्खियों में है. इसकी वजह न तो यहां का मेन्यू है और न ही कोई खास ऑफर, बल्कि इसका ऐसा नाम है जिसे सुनकर लोग पहले चौंक रहे हैं और फिर हंस भी रहे हैं. सोशल मीडिया पर इस कैफे की फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

बिहार में खुला कॉकरोच कैफे

बिहार के नालंदा जिले के हिलसा बाईपास पर हाल ही में कॉकरोच कैफे नाम से एक नया कैफे शुरू हुआ है. कैफे खुलते ही इसका अनोखा नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. कई लोगों ने इसकी फोटो शेयर करते हुए मजाक में लिखा कि अब अगर खाने में कीड़ा निकल भी जाए तो शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा. सिर्फ नाम की वजह से ही यह कैफे लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

View this post on Instagram A post shared by Nalanda Se | Sinuu🌻 (@01_nalanda_se)

अंदर से कैसा दिखता है कैफे?

कैफे का इंटीरियर पूरी तरह मॉडर्न और अट्रैक्टिव है. यहां ब्लैक थीम में सजावट की गई है. टिन की छत से पीले रंग की लाइटें लटकाई गई हैं, जबकि दीवारों पर आर्टिफिशियल बेलें और फूल लगाए गए हैं. बैठने के लिए काले रंग के रतन सोफे, लाल कुशन और कांच की टेबल रखी गई हैं. एक कोने में छोटा रेफ्रिजरेटर और पीली प्लास्टिक की कुर्सियां भी दिखाई देती हैं. वहीं नीली और हरी दीवारों के पास गमले रखे गए हैं, जिससे कैफे का माहौल और भी अट्रैक्टिव नजर आता है. शाम के समय यहां दोस्त चाय, स्नैक्स और रील बनाने के लिए भी पहुंच रहे हैं.

कैफे का नाम कॉकरोच क्यों रखा गया?

कैफे के मालिक ने बताया कि उन्होंने यह नाम जानबूझकर अलग पहचान बनाने के लिए चुना है. उनका कहना है कि आज के समय में युवा कुछ नया और अलग पसंद करते हैं. उन्होंने कहा कि रॉयल कैफे जैसे नाम तो कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन कॉकरोच कैफे जैसा नाम सिर्फ एक ही है. उनका मानना है कि लोग पहले नाम की वजह से आएंगे और अच्छी क्वालिटी की वजह से दोबारा लौटेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि कैफे में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और इस नाम को सिर्फ एक अलग ब्रांडिंग आइडिया के तौर पर देखा जाना चाहिए. उनके अनुसार सोशल मीडिया के दौर में अलग नाम रखने से बिना ज्यादा विज्ञापन के भी लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है.

यह भी पढ़ें - ट्रेन की विंडो पर बक्सा बांधकर ले जा रहे थे लोग, वायरल हो गया वीडियो

मेन्यू में क्या-क्या मिलता है?

कैफे को खुले अभी केवल तीन दिन हुए हैं. यहां फिलहाल चाय, कॉफी, मैगी, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें मिलती हैं. इनकी कीमत भी आसपास के दूसरे कैफे की तरह ही रखी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ सकें.

सोशल मीडिया पर आए ऐसे रिएक्शन

कैफे का नाम सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, यहां जाने के लिए हिम्मत चाहिए. एक यूजर ने मजाक में कहा, चाय में कॉकरोच मिलेगा क्या, वहीं दूसरे ने लिखा, स्पेशल डिश कॉकरोच चिली होगी. कुछ लोगों ने कैफे का लोकेशन पूछा तो कुछ ने इसके अनोखे नाम की तारीफ की. कई यूजर्स ने इसे शानदार मार्केटिंग आइडिया बताया, जबकि कुछ लोगों ने सिर्फ हंसी वाले इमोजी शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि पहले उसे लगा यह मजाक है, लेकिन कैफे देखने के बाद उसे इसकी साफ-सफाई और माहौल काफी पसंद आया.

यह भी पढ़ें - Video: बरैया के छत्ते में डाला हाथ, यूजर्स बोले- इंसान है या मशीन?