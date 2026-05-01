हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: एक पल चैन न आवे... गाने पर नाच रही थी लड़की तभी आया हार्ट अटैक, देखें मौत का Live Video

Viral Video: एक पल चैन न आवे... गाने पर नाच रही थी लड़की तभी आया हार्ट अटैक, देखें मौत का Live Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक 20 साल की युवती अचानक से नाचते-नाचते हार्ट अटैक का शिकार हो जाती है. यह वीडियो लोगों को डरा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 01 May 2026 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: हार्ट अटैक की समस्या आजकल काफी ज्यादा बढ़ गई है. आपने पहले भी कई बार ऐसे वीडियो देखे होंगे जिनमें कभी बैठे-बैठे, कहीं खड़े-खड़े या कोई छोटा-मोटा काम करते समय अचानक से आदमी गिर पड़ा और बाद में पता चला कि उसे हार्ट अटैक आया था. सोशल मीडिया पर फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की स्टेज पर नाच रही है और अचानक से उसे हार्ट अटैक आया और वह गिर पड़ी. इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को डरा रहा है. 

वायरल वीडियो की पूरी कहानी क्या है?

वायरल वीडियो को कथित तौर पर जालौर का बताया जा रहा है, जिसमें किसी समारोह में लगभग 20 वर्ष की एक युवती ‘सानू एक पल चैन ना आवे…’ गाने पर नाच रही है. वह एकदम सामान्य लग रही है और आराम से नाच रही है. इसी बीच थोड़ी देर बाद वह थोड़ा घूम जाती है और अपने सिर की तरफ हाथ ले जाती है और धीरे-धीरे वह शांत सी होने लगती है. फिर रुक जाती है और अचानक से नीचे गिर जाती है. सोशल मीडिया पर पोस्ट इस वीडियो में यह भी लिखा हुआ है कि महिला को हार्ट अटैक आया है, हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें: स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया X पर @pantlp नाम के यूजर ने अपलोड किया है और यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है. लोग आश्चर्य में हैं कि ऐसे कैसे अचानक से हार्ट अटैक आ गया और इतनी कम उम्र में भी कैसे. इसी पर लोग सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर बोलता है कि शायद डीजे की तेज आवाज हार्ट अटैक का कारण हो सकती है, वहीं एक अन्य यूजर आश्चर्य में है कि इतनी कम उम्र और अचानक से हार्ट अटैक कैसे हो गया. ऐसी घटनाएं लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित करती हैं और लोग इसे आजकल की गलत लाइफस्टाइल से जोड़कर देखते हैं कि उसी के कारण आजकल ऐसी समस्याएं होती हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Gurugram: 36 लाख रुपये कमाई के बावजूद बच्चा नहीं चाहता गुरुग्राम का ये कपल! वजह जानकर चौंक जाएंगे

 

Published at : 01 May 2026 12:27 PM (IST)
Tags :
Trending Video VIRAL VIDEO Heart Attack Viral Video Young Girl Heart Attack Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: एक पल चैन न आवे... गाने पर नाच रही थी लड़की तभी आया हार्ट अटैक, देखें मौत का Live Video
एक पल चैन न आवे... गाने पर नाच रही थी लड़की तभी आया हार्ट अटैक, देखें मौत का Live Video
ट्रेंडिंग
Viral Video: बेचैन भैंस ने दी अनहोनी की आहट, आंधी-तूफान में देखते ही देखते उखड़ा हरा-भरा पेड़, वीडियो वायरल
बेचैन भैंस ने दी अनहोनी की आहट, आंधी-तूफान में देखते ही देखते उखड़ा हरा-भरा पेड़, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द
बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में चढ़ते वक्त कैसे काम करते हैं जेबकतरे? वायरल वीडियो देख आप भी हो जाएं अलर्ट
ट्रेन में चढ़ते वक्त कैसे काम करते हैं जेबकतरे? वायरल वीडियो देख आप भी हो जाएं अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-Pakistan Relations: UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
फूड
Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
नौकरी
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget