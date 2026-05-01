Viral Video : गले में पड़ने वाली थी वरमाला, दुल्हन ने स्टेज से लगाई छलांग और... देखें वायरल वीडियो
Viral Video : कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, जो इस खुशी के माहौल को अचानक हैरानी और चर्चा का विषय बना देती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Viral Video : शादी का दिन हर किसी की लाइफ का सबसे खास और यादगार दिन माना जाता है. इस दिन को लेकर दूल्हा-दुल्हन और उनके परिवार कई सपने सजाते हैं. हर रस्म खुशी और उत्साह के साथ निभाई जाती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, जो इस खुशी के माहौल को अचानक हैरानी और चर्चा का विषय बना देती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि यह घटना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ गांव की है. शादी का माहौल था, स्टेज सजा हुआ था और चारों तरफ मेहमानों की भीड़ मौजूद थी. दूल्हा-दुल्हन वरमाला की रस्म के लिए तैयार खड़े थे. हर कोई इस खास पल का इंतजार कर रहा था.
वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है?
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और वरमाला की रस्म शुरू होने वाली है. जैसे ही दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. दुल्हन अचानक स्टेज से नीचे कूद जाती है और तेजी से वहां से भागने लगती है. यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं. शादी का पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में अफरा-तफरी में बदल जाता है. लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर यह क्या हुआ.
बड़े शहरों के छोटे छोटे गांवों में ऐसा भी होता है,, जब दूल्हे के गले में जयमाला डालने से पहले दुल्हन स्टेज से कूदकर सामने बैठे प्रेमी को माला पहना देती है,, ये मामला छिंदवाड़ा के उमरेठ गांव का है,, दूल्हा बिना दुल्हन के लौट गया 🥲 pic.twitter.com/zaHHelO7Gd— Brajesh Rajput (@drbrajeshrajput) April 30, 2026
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मेहमानों में मच गई अफरा-तफरी
दुल्हन के इस अचानक कदम से शादी में मौजूद मेहमानों के बीच हलचल मच जाती है. कोई समझ नहीं पाता कि दुल्हन ने ऐसा क्यों किया. कुछ लोग उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग बस खड़े होकर इस घटना को देखते रह जाते हैं. बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद शादी आगे नहीं बढ़ पाई और दूल्हा बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई.
सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं
इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, ये कौन सी नई रस्म है, किसी ने कहा, लगता है दुल्हन मैराथन की तैयारी करके आई थी. वहीं कुछ लोगों ने कहा, शायद दूल्हा पसंद नहीं था. एक यूजर ने लिखा, दुल्हन ने तो कमाल कर दिया.
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Source: IOCL