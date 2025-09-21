सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जो देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. अब जरा सोचो, अगर कोई हलवाई खौलते तेल में अपने दोनों हाथ डाल दे और उसे जरा भी फर्क न पड़े तो. सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन वायरल वीडियो में यही नजारा सामने आया है. 30 साल का एक हलवाई अपनी दुकान पर पकौड़े तलते हुए ऐसा करतब दिखाता है कि देखने वालों का दिमाग घूम जाता है. वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी सीट से खड़े हो उठेंगे और दांतों तले उंगलियां चबाने लगेंगे.

खौलते तेल में हलवाई ने हाथ डालकर पलटे पकौड़े

वीडियो में हलवाई दुकान पर रखी एक बड़ी कड़ाही में पकौड़े तल रहा होता है. कड़ाही में तेल खौल रहा है और ऊपर से भाप उठ रही है. तभी अचानक हलवाई अपने दोनों हाथ सीधे खौलते तेल में डाल देता है. देखने वाले सोचते हैं कि शायद जल जाएगा. लेकिन हैरानी की बात ये है कि हलवाई को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता. वो आराम से तेल में हाथ डालकर पकौड़े पलटता है और हाथ बाहर निकाल लेता है. इतना ही नहीं, इसके बाद हलवाई उसी खौलते तेल को अपने हाथों से उठाकर नीचे भट्टी में जल रही आग पर छिड़क देता है. तेल की बूंदें आग पर पड़ते ही एकदम भभक उठती हैं और वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं. ये नजारा किसी स्टंट शो से कम नहीं लगता.

View this post on Instagram A post shared by Altaaf Pinjari (@humoursgagg)

यूजर्स रह गए हैरान

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों की बौखलाहट और हैरानी साफ दिखने लगी. किसी ने लिखा.. "ये इंसान है या आग का दोस्त." तो किसी ने मजाक में कहा..."हलवाई नहीं, सुपरहीरो है." वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि भाई का सही है, नर्क में कोई दिक्कत नहीं होगी इसे. वीडियो को humoursgagg नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

