दुनिया में कई अजीब और हैरान कर देने वाले जीव पाए जाते हैं, लेकिन कभी-कभी प्रकृति ऐसा नजारा दिखा देती है जिसे देखकर इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. सोचिए, अगर आपके सामने एक ऐसा सांप आ जाए जिसकी लंबाई बस से भी ज्यादा हो और जो पूरी तरह जिंदा हो. सुनने में यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह सच्ची खबर है. इंडोनेशिया के जंगलों से सामने आए एक विशालकाय अजगर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस सांप की लंबाई इतनी ज्यादा है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भी इसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे लंबा जंगली सांप मानना पड़ा. इस सांप का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंडोनेशिया में मिला दुनिया का सबसे बड़ा अजगर

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि इंडोनेशिया के मारोस इलाके में पाया गया एक रेटिकुलेटेड पाइथन यानी अजगर अब तक मापा गया सबसे लंबा जंगली सांप है. इस मादा अजगर की लंबाई 23 फीट 8 इंच दर्ज की गई है. यह लंबाई आम तौर पर पाए जाने वाले अजगरों से कहीं ज्यादा है. जानकारी के मुताबिक, आमतौर पर रेटिकुलेटेड पाइथन की लंबाई करीब 9 फीट 10 इंच से लेकर 19 फीट 2 इंच तक होती है. लेकिन यह अजगर इन सभी आंकड़ों को पीछे छोड़ चुका है. इसी वजह से वैज्ञानिकों और जानवरों के विशेषज्ञों के बीच इस सांप को लेकर काफी चर्चा हो रही है.

बेहद खास मानी जा रही ये खोज

रेटिकुलेटेड पाइथन दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है और यह दुनिया के सबसे लंबे सांपों में गिना जाता है. इसकी त्वचा पर सुंदर लेकिन डरावने पैटर्न बने होते हैं और यह अपने शिकार को जकड़कर मारने की ताकत के लिए जाना जाता है. हालांकि जंगलों में 20 फीट से ज्यादा लंबे सांप बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इसलिए यह खोज बेहद खास मानी जा रही है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बताया कि इस सांप की लंबाई को प्रमाणित करने के लिए खास प्रक्रिया अपनाई गई.

कैसे मापा इतना लंबा सांप, यूजर्स भी रह गए हैरान

सांप की माप तस्वीरों के जरिए ली गई, जिसमें स्केल यानी मापने वाली पट्टी साफ दिखाई दे रही थी. इसके साथ ही निष्पक्ष गवाह भी मौजूद थे, ताकि माप पूरी तरह सही और भरोसेमंद साबित हो सके. वीडियो को लेकर अब यूजर्स भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मुझे सबसे ज्यादा डर अजगर से ही लगता है. एक और यूजर ने लिखा...ये तो एनाकोंडा को भी निगल जाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....बाप रे साइज में इतना बड़ा है तो स्वभाव से कितना खतरनाक होगा.

