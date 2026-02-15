बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 31 जनवरी से 6 फरवरी तक चले ऑपरेशन हीरोफ़ 2.0 के बाद हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसके कब्जे में पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक हैं. BLA ने इन सैनिकों का वीडियो और तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान सेना इन्हें छुड़ाना चाहती है तो उसे 31 जनवरी से 6 फरवरी के बीच गिरफ्तार किए गए बलूच लड़ाकों को रिहा करना होगा. संगठन ने इसे कैदियों की अदला-बदली की शर्त बताया है.

बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को अगले 7 दिनों की मोहलत दी है और कहा कि अगर 7 दिनों में पाकिस्तानी सेना अदला-बदली के लिए नहीं तैयार होती है तो इन 7 सैनिकों को सजा-ए-मौत दे दी जाएगी. बलूच लिबरेशन आर्मी ने ये भी जानकारी दी कि ऑपरेशन हीरोफ 2.0 के दौरान उसने कुल 17 सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाया था जिसमे 10 लोगों को अगले दिन ही इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी थे और सिर्फ 7 सैनिकों को बलूच लड़ाके आपने साथ लेकर आए थे.

दो सैनिकों की शिनाख्त की गई

बलूच आर्मी की वीडियो में 7 में से दो सैनिकों की शिनाख्त की गई है, जिसमे एक सैनिक का नाम जमील है और एक नाम शम्स तबरेज है जो नाइक रैंक का सैनिक है. वीडियो में ख़ैबर पख्तूनख़्वाह प्रांत से तालुख रखने वाले पाकिस्तानी सेना के नायक शम्स तमरेज ने अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाते हुए पाकिस्तान की सेना से मांग की है कि उन्हें छुड़ाने के लिए सेना BLA की बातों को माने ताकि ये सातों सैनिक अपने घर जा सके.

पहले भी पाकिस्तानी सैनिकों को बनाया गया बंधक

वैसे ये पहला मौक़ा नहीं है जब BLA ने पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना कर अपने साथियों की रिहाई की मांग की है. सबसे पहले साल 2013 में BLA ने आवरन जिले में फ्रंटियर कॉर्प्स के 2 जवानों को बंधक बनाया था और पाकिस्तानी सेना ने बदले में BLA के कुछ लड़ाकों को छोड़ने की मांग की थी लेकिन डिमांड पूरी ना होने पर BLA ने इन जवानों को मौत के घाट उतार दिया था. इसी तरह 2015 में BLA ने माष्टुंग और तुर्बत में 6 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया था और बदले में सेना से उसके कब्ज़े में मौजूद बलूचिस्तान के गायब लोगो को छोड़ने की मांग की थी और मांग पूरी ना होने पर मौत के घाट उतार दिया था.

क्या कदम उठाएगा पाकिस्तान?

साल 2025 में तुर्बत में BLA ने तीन सैनिकों को बंधक बनाया था और बदले में अपने लड़कों को छोड़ने की मांग की थी, जिसके बाद पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने बैक चैनल से BLA के साथ बातचीत की थी और आदान प्रदान हुआ था. ऐसे में एक बार BLA के कब्ज़े में पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक हैं और देखना होगा कि सरेंडर करने के लिए मशहूर पाकिस्तान की सेना अगले 7 दिनों में क्या कदम उठाती है.