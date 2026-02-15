होली पर टिकट नहीं मिल रही तो न लें टेंशन, इन रूट पर रेलवे चला रहा स्पेशल ट्रेनें

होली जैसे बड़े त्योहार के समय हर कोई अपने परिवार के पास जाना चाहता है. लेकिन इस समय रेलवे में टिकट पाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. लंबी वेटिंग लिस्ट और सीटों की कमी के कारण कई यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है या उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ता है. लेकिन इस बार यह परेशानी नहीं होगी. भारतीय रेलवे ने होली के लिए खास इंतजाम किए हैं रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेनें 2026 शुरू की हैं. इन ट्रेनों का उद्देश्य है कि दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले यात्री आसानी से अपने घर या दर्शन स्थल तक पहुंच सकें. स्पेशल ट्रेनों से न सिर्फ लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या कम होगी, बल्कि लोग आरामदायक और सुविधाजनक तरीके से यात्रा कर सकेंगे. तो आइए जानते हैं कि किन रूट पर रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है.

बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए खास ट्रेनें

1. नई दिल्ली बरौनी स्पेशल (04054/04053) - नई दिल्ली से 20 फरवरी से 6 मार्च तक रोजाना शाम 7:50 बजे रवाना होगी. बरौनी से वापसी 22 फरवरी से 8 मार्च तक रोजाना सुबह 12:45 बजे होगी. इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध हैं. यात्रा का समय लगभग 12 घंटे 10 मिनट है.

2. नई दिल्ली सुपौल स्पेशल (04060/04059) - नई दिल्ली से 20 फरवरी से रोजाना रात 9:35 बजे चलेगी. सुपौल से वापसी 22 फरवरी से 8 मार्च तक रोजाना सुबह 7:00 बजे. इसमें भी एसी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध हैं.

3. आनंद विहार लौकहा बाजार स्पेशल (04014/04013) - आनंद विहार से 27 फरवरी से 6 मार्च तक दोपहर 3:40 बजे रवाना होगी, लौकहा बाजार से वापसी रात 9:30 बजे होगी. सीमावर्ती इलाकों के लोगों के लिए यह ट्रेन होली के समय घर पहुंचने का अच्छा ऑप्शन है.

उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेनें

1. नई दिल्ली, गोरखपुर स्पेशल (04022/04021) - नई दिल्ली से 20 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च को दोपहर 2:00 बजे चलेगी. गोरखपुर से वापसी अगले दिन सुबह 7:00 बजे होगी.

2. वाराणसी, नई दिल्ली (04209/04210) - वाराणसी से 24 फरवरी से रोजाना रात 10:30 बजे प्रस्थान. नई दिल्ली से वापसी रोजाना शाम 7:25 बजे।

3. अयोध्या कैंट, आनंद विहार (04213/04214) - चुनिंदा तारीखों पर संचालित, शाम 6:20 बजे अयोध्या से रवाना. रात 8:45 बजे लखनऊ से गुजरते हुए अगले दिन आनंद विहार पहुंचेगी.

4. वाराणसी, श्री माता वैष्णो देवी कटरा (04603/04604) - कटरा से वाराणसी के बीच फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में कई फेरों में चलेगी.

चंडीगढ़ और लखनऊ रूट

1. चंडीगढ़, गोरखपुर (04514/04513) - चंडीगढ़ से 26 फरवरी और 5 मार्च रात 11:35 बजे चलेगी. गोरखपुर से वापसी 27 फरवरी और 6 मार्च है.

2. लखनऊ, नई दिल्ली (04203/04204) - लखनऊ से 23 फरवरी और 2 मार्च सुबह 8:05 बजे नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी. वापसी नई दिल्ली से रात 8:20 बजे होगी.

टिकट बुकिंग और जानकारी

इन सभी स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग IRCTC वेबसाइट और ऐप पर शुरू हो गई है. क्योंकि ये स्पेशल ट्रेनें हैं, इनके किराये में सामान्य ट्रेनों से थोड़ी वृद्धि हो सकती है. अभी कई ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए देर न करें और तुरंत बुकिंग करें.

कंफर्म टिकट पाने के लिए स्मार्ट टिप्स

1. टिकट बुक करते समय विकल्प (Vikalp) चुनें. अगर आपकी सीट नहीं मिलती है, तो रेलवे आपको उसी रूट की दूसरी स्पेशल ट्रेन में सीट दे सकता है.

2. अगर सीधी ट्रेन नहीं मिल रही है, तो दिल्ली से लखनऊ या कानपुर तक ट्रेन लें और वहां से दूसरी ट्रेन या बस का सहारा लें.

3. भीड़ वाले रूट्स पर रेलवे कभी-कभी अतिरिक्त क्लोन ट्रेनें भी चलाता है. इसकी जानकारी स्टेशन पूछताछ केंद्र या ऐप पर मिल जाएगी.

