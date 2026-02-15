इस देश में रहते हैं सबसे छोटे कद के लोग, जानें यहां कितनी है पुरुषों और महिलाओं की औसत लंबाई?

Shortest People In World: रिपोर्ट्स और स्टडीज के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया में आइलैंड देश तिमोर लेस्ते की एवरेज हाइट दुनिया में सबसे कम बताई जाती है. हालांकि जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन और रहने के हालात की वजह से दुनिया भर में हाइट में काफी फर्क होता है लेकिन तिमोर लेस्ते की आबादी ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले एवरेज हाइट के मामले में काफी छोटी है. आइए इन नंबर और उनके पीछे की वजहों पर करीब से नजर डालते हैं.

तिमोर लेस्ते में एवरेज हाइट

तिमोर लेस्ते में लोगों की एवरेज हाइट पुरुष और महिला दोनों के लिए ग्लोबल एवरेज से काफी कम है. देश में पुरुषों की एवरेज हाइट लगभग 159.8 सेंटीमीटर है, जो लगभग 5 फीट 3 इंच है. इसी के साथ महिलाओं की एवरेज हाइट लगभग 151.2 सेंटीमीटर, यानी लगभग 4 फीट 11.5 इंच है. ये आंकड़े तिमोर लेस्ते को ग्लोबल हाइट रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर रखते हैं.

कम एवरेज हाइट वाले दूसरे देश

तिमोर लेस्ते अकेला नहीं है. वर्ल्ड डाटा इनफार्मेशन के मुताबिक कई दूसरे देशों में भी एवरेज हाइट तुलना में काफी कम है. लाओस में पुरुषों की औसत हाइट लगभग 160.5 सेंटीमीटर होती है और महिलाओं की औसत हाइट 151.3 सेंटीमीटर होती है. इसी के साथ मेडागास्कर में पुरुषों की औसत हाइट लगभग 161.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की लगभग 15 1.2 सेंटीमीटर होती है.

इसी के साथ ग्वाटेमाला में महिलाओं को दुनिया में सबसे छोटे कद वालों में माना जाता है. इनकी औसत हाइट लगभग 149.4 सेंटीमीटर होती है. वही फिलिपींस में पुरुषों की औसत हाइट लगभग 163.2 सेंटीमीटर और महिलाओं की लगभग 149.6 सेंटीमीटर होती है.

इन इलाकों में औसत हाइट कम क्यों है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन देशों में औसत हाइट कम होने के कई आपस में जुड़े हुए कारण हैं. इसकी एक मुख्य वजह है बचपन में कुपोषण है. पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन और जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से शारीरिक विकास काफी कम हो सकता है. इससे कद छोटा रह सकता है. इसी के साथ जेनेटिक्स भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं. कुछ आबादी में पीढ़ियों से चली आ रही वंशानुगत वजहों की वजह से कद छोटा हो सकता है. एवरेज हाइट सिर्फ एक फिजिकल स्टैटिस्टिक नहीं है. यह अक्सर हेल्थ और डेवलपमेंट के बड़े इंडिकेटर्स को दिखाता है. न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ सिस्टम और लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार से दुनिया के कई हिस्सों में एवरेज हाइट में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

