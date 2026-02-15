रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इसी वजह से अनुपमा टीआरपी में नंबर वन पर बना हुआ है. शो में इन दिनों कीर्ति और कपिल की कहानी देखने को मिल रही थी.शो में देखने को मिला कि कीर्ति अपने पति कपिल को खूब टॉर्चर करती है.

इस वजह से कपिल फांसी लगाने वाला होता है. लेकिन, अनुपमा ये सब देख लेती है और उसे बचा लेती है. उसके बाद अनुपमा वादा करती है कि वो कपिल का साथ देगी. उसके बाद दोनों मिलकर कीर्ति को एक्सपोज करने का प्लान बनाते हैं. कीर्ति की हरकतों का कपिल वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है.

कीर्ति की प्लानिंग होगी फेल

उसके बाद पूरे परिवार के सामने अनुपमा और कपिल उसे एक्सपोज कर देते हैं. पूरा कोठारी परिवार कीर्ति की हरकतों को देख दंग रह जाता है और उसे खरी खोटी सुनाता है. वसुंधरा भी अपनी भांजी का साथ छोड़ देती है.पराग पुलिस को बुलाने के लिए कहता है तो कीर्ति कहती है कि मैं झूठी-झूठी कहानी सुनाकर आप सबको फंसा दूंगी.

हालांकि, अनुपमा इसे हैंडल करती है. उसके बाद अब अनुपमा शाह हाउस वापस जाने की प्लानिंग करती है. सभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं. इसी बीच वसुंधरा एक नया टॉपिक उठाती है. वसुंधरा चाहती है कि प्रेम और राही भी अपने परिवार को बढ़ा लें. लेकिन प्रेम कहता है कि जब राही कंफर्टेबल होगी तो हम कर लेंगे बेबी प्लान.

फिलहाल हम दोनों अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं.वसुंधरा कहती है कि ये सब कुछ नहीं होता राही पहले परिवार होता है, उसके बाद ही कुछ होता है.वो अनुपमा को कहती है कि अपनी बेटी को समझाए. इसके साथ ही अब एक और नई कहानी कि शुरुआत होने जा रही है.

दरअसल, अनुपमा अब बाबूजी को लेकर दिल्ली जाती है, जहां उन्हें उनके पुराने दोस्तों से मिलाने की कोशिश करती है. वहीं, पाखी अपने और ईशानी के पैसे लेकर दिवाकर को देने जा रही होती है. अब प्रेरणा और प्रेम को लेकर भी जल्द हीनया विवाद खड़ा होगा.

