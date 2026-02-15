हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वचुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान

चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान

Tarique Rahman: बांग्लादेश के 12 फरवरी के चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की जोरदार जीत हुई है. चुनाव के बाद तारिक रहमान ने लोकतंत्र और एकजुटता पर जोर दिया

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 15 Feb 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Tarique Rahman: बांग्लादेश के हालिया चुनावों ने देश में 20 साल बाद तारिक रहमान और उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सत्ता में लौटने का मार्ग प्रशस्त किया है. 12 फरवरी को हुए चुनावों ने ढाका में 2024 में छात्र-आंदोलन के बाद सत्ता से हटे शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के पतन के बाद 19 महीने से चले आ रहे राजनीतिक शून्य को समाप्त कर दिया. तारिक रहमान के अगले सप्ताह शपथ लेने की संभावना के साथ ही सभी की नजरें इस बात पर हैं कि ढाका आगे पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके निर्वासन स्थल भारत के संबंध में क्या कदम उठाता है.

BNP का विजयी संदेश और लोकतंत्र पर जोर

जनरल चुनावों में BNP को दो-तिहाई बहुमत मिलने के बाद, तारिक रहमान की पार्टी ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हसीना की प्रत्यर्पण प्रक्रिया को लेकर मिश्रित संकेत दिए हैं. शुक्रवार की जीत के अगले दिन अपने संबोधन में तारिक रहमान ने एकजुटता का संदेश देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक नई यात्रा शुरू करने वाला है, 'जो एक कमजोर अर्थव्यवस्था के बीच है, जिसे निरंकुश शासन ने पीछे छोड़ दिया था.' उन्होंने कहा, 'यह जीत बांग्लादेश की है. यह जीत लोकतंत्र की है. यह जीत उन लोगों की है जिन्होंने लोकतंत्र के लिए बलिदान दिया. आज से हम सभी स्वतंत्र हैं, असली स्वतंत्रता और अधिकारों की भावना लौट आई है.'

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर BNP का रुख

जब उनसे भारत-बांग्लादेश संबंधों पर सवाल पूछा गया तो तारिक रहमान ने बांग्लादेश पहले की नीति पर जोर दिया. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश और उसके लोगों के हित हमारी विदेश नीति तय करेंगे.' उन्होंने पहले भी कहा था कि BNP सरकार पड़ोसी देशों जैसे भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ संतुलित संबंध बनाए रखेगी और किसी को अपना मालिक नहीं मानेगी.

हसीना का प्रत्यर्पण मुद्दा

तारिक रहमान की जीत वाले दिन, वरिष्ठ BNP नेता सलाहुद्दीन अहमद ने फिर से भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई. हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं, जब छात्र-आंदोलन के दबाव में उन्हें बांग्लादेश से इस्तीफा देना पड़ा था. नवंबर 2025 में, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत (ICT) ने उन्हें 2024 के विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराया और मृत्युदंड दिया. ढाका ने भारत से हसीना को बांग्लादेश में प्रत्यर्पित करने की मांग की है.

सलाहुद्दीन ने कहा, 'हम हमेशा कानून के अनुसार उनका प्रत्यर्पण मांगते हैं. यह दोनों देशों की विदेश मंत्रालयों के बीच का मामला है. हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें वापस भेजा जाए ताकि वे बांग्लादेश में मुकदमा सामना करें.' तारिक रहमान ने भी हसीना के मुद्दे पर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का प्रत्यर्पण कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है.

Published at : 15 Feb 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina Tarique Rahman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सिर्फ बयानबाजी से नहीं होती जीत', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
'बयानबाजी से जीत नहीं होती', ऑपरेशन सिंदूर पर डींगे हांक रहा था पाक, CDS ने सुनाईं खरी-खरी
क्रिकेट
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते...,' उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
'हम सरेंडर तो नहीं कर सकते', उस्मान तारिक पर बोले सूर्यकुमार यादव; प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोला बड़ा राज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
महाराष्ट्र: भारत-पाकिस्तान T20 मैच को लेकर भड़का उद्धव ठाकरे गुट, कहा- 'खून और खेल...'
विश्व
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
‘मेढ़क के जहर से हुई एलेक्सी नेवेलनी की मौत’, ब्रिटेन-फ्रांस समेत इन 5 देशों ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप
बॉलीवुड
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी, बताया सारा सच
क्या ऋतिक रोशन ने ‘डॉन 3’ में रणवीर सिंह को किया रिप्लेस? ‘वॉर 2’ एक्टर ने बताया सच
इंडिया
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
‘क्वाड शिखर सम्मेलन कभी कैंसिल नहीं हुई’, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस. जयशंकर
लाइफस्टाइल
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
गर्म पानी से नहाने के क्या हैं नुकसान? जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
आयुष्मान कार्ड  से एक साल में कितनी बार करा सकते हैं इलाज, जानें क्या होते हैं नियम?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget