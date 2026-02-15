ताबीज पहनाए...वशीकरण किया, अलीगढ़ की सास-दामाद प्रेम कहानी में अब आया नया ट्विस्ट

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की चर्चित सास-दामाद प्रेम कहानी में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है. करीब दस महीने पहले अपने होने वाले दामाद के साथ घर छोड़कर चली गई महिला अब अपने ही बहनोई के साथ फरार होने के आरोपों में घिर गई है. मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब दामाद राहुल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

वहीं दूसरी ओर महिला अनीता देवी ने भी मोर्चा खोलते हुए दादों थाने में राहुल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है. दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप के बीच यह मामला अब प्रेम, धोखा, प्रताड़ना और अंधविश्वास के आरोपों का उलझा हुआ ताना-बाना बन गया है. राहुल ने आरोप लगाया कि अनीता देवी अपने बहनोई के साथ घर से जेवर व नगदी लेकर फरार हो गई है. उसके मुताबिक अनीता की यही फितरत है और अब वह पछता रहा है.

क्या है पूरा मामला ?

घटना की ताजा कड़ी 6 फरवरी 2026 से जुड़ी बताई जा रही है. राहुल पुत्र होरीलाल ने 11 फरवरी को थाना दादों में लिखित शिकायत दी कि उसकी प्रेमिका अनीता देवी अपने बहनोई देवेंद्र के साथ घर से फरार हो गई है. राहुल का आरोप है कि वह अपने साथ लगभग दो लाख रुपये नकद, एक मंगलसूत्र और दो अंगूठियां भी ले गई. राहुल का कहना है कि वह और अनीता पिछले दस महीनों से बिहार के सीतामढ़ी जिले के बेला थाना क्षेत्र में पति-पत्नी की तरह रह रहे थे.

राहुल के मुताबिक 6 फरवरी की सुबह वह रोज की तरह फेरी लगाने निकला था. सुबह करीब साढ़े आठ बजे वह घर से निकला और लगभग नौ बजे के आसपास अनीता अपने बहनोई देवेंद्र के साथ घर से चली गई. राहुल का दावा है कि यह पहली बार नहीं है जब अनीता ने ऐसा कदम उठाया है. उसने आरोप लगाया कि अनीता पहले भी रिश्तों को तोड़कर नए संबंध बनाती रही है और अब तीसरे व्यक्ति के साथ रहने चली गई है.

पुलिस से लगाई गुहार

राहुल ने स्थानीय पुलिस पर धीमी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय में भी गुहार लगाई. उसने अनीता देवी, उसके बहनोई देवेंद्र और अन्य पारिवारिक सदस्यों पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया. राहुल का कहना है कि उसे योजनाबद्ध तरीके से फंसाया गया. उसने यहां तक आरोप लगाया कि उस पर वशीकरण किया गया, ताबीज पहनाए गए और गंडा-तंत्र के जरिए उसे अपने प्रभाव में रखा गया.

राहुल का दावा है कि अनीता और उसके परिवार ने उसे मानसिक रूप से भ्रमित कर उसके जेवरात और मोबाइल फोन तक पर हाथ साफ कर दिया. उसका कहना है कि जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो वह विरोध करने लगा, जिसके बाद अनीता बहनोई के साथ फरार हो गई.

अनीता देवी का पलटवार

मामले का दूसरा पक्ष भी कम चौंकाने वाला नहीं है. अनीता देवी ने दादों थाने में पहुंचकर राहुल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अनीता का कहना है कि वह राहुल की बातों में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी. उसके मुताबिक अप्रैल 2025 में उसकी बेटी की शादी तय थी. शादी 16 अप्रैल को होनी थी, लेकिन उससे दस दिन पहले 6 अप्रैल को राहुल उसे अपने साथ ले गया. अनीता का कहना है कि वह भावनात्मक दबाव और झूठे वादों में फंस गई थी.

17 अप्रैल 2025 को दोनों वापस लौटे और पुलिस की मौजूदगी में साथ रहने का निर्णय लिया. लेकिन अनीता का आरोप है कि बिहार में रहते हुए उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. उसे बंदी बनाकर रखा गया, प्रताड़ित किया गया और परिवार से संपर्क नहीं करने दिया गया. अनीता का दावा है कि वह किसी तरह वहां से छूटकर अलीगढ़ पहुंची है. उसने कहा कि यदि उसके साथ प्रताड़ना न होती तो वह राहुल को कभी नहीं छोड़ती. अब उसे अपने फैसले पर पछतावा है और वह सामान्य जीवन जीना चाहती है.

सुर्खियों में रहा था मामला

यह मामला पिछले वर्ष भी सुर्खियों में रहा था जब एक सास अपनी ही बेटी के होने वाले पति के साथ चली गई थी. उस समय भी परिवार और समाज में इस रिश्ते को लेकर भारी चर्चा हुई थी. पुलिस की मध्यस्थता के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला किया था. लेकिन अब बहनोई के साथ फरार होने के आरोपों ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मामला केवल प्रेम प्रसंग नहीं, बल्कि पारिवारिक टूटन और सामाजिक विघटन का उदाहरण बनता जा रहा है.

एक ओर राहुल खुद को ठगा हुआ बता रहा है, तो दूसरी ओर अनीता खुद को प्रताड़ित महिला के रूप में पेश कर रही है. पूरे मामले पर अलीगढ़ पुलिस के द्वारा दावा किया है पूरे मामले में दोनों पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त हो चुकी है,जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.