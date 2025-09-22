हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज

आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज

GST Cut Rates: जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद घरेलू जरूरतों जैसे साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, नमकीन, पैक्ड फूड, दूध, पनीर और ब्रेड सस्ते हो गए हैं. इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो गए हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 22 Sep 2025 04:02 PM (IST)

GST Cut Rates: आज यानी 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी 2.0 का नया गेम शुरू हो गया है. सरकार ने पुराने टैक्स स्‍लैब 5%, 12%, 18% और 28% को सिर्फ दो स्‍लैब 5% और 18% प्रतिशत में बदल दिया है. इस बदलाव के बाद रोजमर्रा की चीज सुपर सस्ती होने की उम्मीद लगाई जा रही है. वहीं माना जा रहा है कि घर और इलेक्ट्रॉनिक की खरीदारी में भी जबरदस्त बचत का मौका मिलेगा, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप को लेकर काफी निराशा देखने को मिलेगी. जीएसटी में इन बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर मीम्‍स, मजेदार रिएक्शन और ट्रोलिंग शुरू कर चुके हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जीएसटी 2.0 को लेकर सोशल मीडिया पर कौन-कौन से मजेदार रिएक्शन और मीम्‍स वायरल हो रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

जीएसटी 2.O की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों के लगातार मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं. वहीं लोग नए स्‍लैब पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. इस कटौती को लेकर एक यूजर सरकार पर तंज कसते हुए लिखता हैं कि पहले जीएसटी बहुत ज्यादा लगाओ, फिर थोड़ा कम कर दो इसी में लोग पागल हो गए हैं. वहीं एक और यूजर ने लिखा कि नो टैक्स ऑन इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस यह सबसे अच्छी बात है.

वहीं कुछ लोग इसे बिहार चुनाव से जोड़कर हल्की-फुल्की चुटकी भी ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि कुछ नहीं आज का सारा खेल बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखकर खेला गया है.  वहीं कई लोग प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर द मच नीडेड रिलीफ  टू द मिडिल क्लास.

प्रधानमंत्री ने किया था देश को संबोधित

आपको बता दें कि कल शाम पांच बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि कल यानी 22 सितंबर से देश नया उत्सव मनाएगा, जिसमें हर किसी का मुंह मीठा हो ऐसा हमने इंतजाम कर दिया है. इसके अलावा स्वदेशी चीजों को अपनाने की अपील भी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की थी. फिलहाल जीएसटी के नए जेनरेशन से खाने पीने और दवाओं के खर्चों में जनता को थोड़ी राहत मिली है.

किसानों और सर्विस सेक्टर को भी राहत 

जीएसटी 2.0 के बाद कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरण और बायो पेस्टिसाइड्स पर 5% जीएसटी लगेगा, यानी किसानों के खर्चे में भी सीधी बचत होगी. होटल, जिम, योगा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी यही स्‍लैब लागू होगा, जिससे डॉमेस्टिक टूरिज्म और रोजगार को सुपर बूस्ट मिलेगा.  इसके अलावा जीएसटी लागू होने से पहले ही डाबर, नेस्ले, आईटीसी और अमूल जैसी कंपनियों  ने अपने प्रॉडक्ट्स की कीमतें घटा दी थी, यानी ग्राहकों को पहले ही प्रॉफिट हो चुका है.

ये भी पढ़ें- Video: पुलिसवाले अंकल ने कोबरा को ऐसे पकड़ा, जैसे रस्सी... फिर मुंह में डाला सिर, दंग कर देगा वायरल वीडियो

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 22 Sep 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
GST Rate Cut GST 2.0 Tax Slab Change Cheaper Goods
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
यूटिलिटी
Vande Bharat Gate Rules: गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
ट्रैवल
Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget