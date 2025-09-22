आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
GST Cut Rates: जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद घरेलू जरूरतों जैसे साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, नमकीन, पैक्ड फूड, दूध, पनीर और ब्रेड सस्ते हो गए हैं. इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो गए हैं.
GST Cut Rates: आज यानी 22 सितंबर 2025 से भारत में जीएसटी 2.0 का नया गेम शुरू हो गया है. सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% प्रतिशत में बदल दिया है. इस बदलाव के बाद रोजमर्रा की चीज सुपर सस्ती होने की उम्मीद लगाई जा रही है. वहीं माना जा रहा है कि घर और इलेक्ट्रॉनिक की खरीदारी में भी जबरदस्त बचत का मौका मिलेगा, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप को लेकर काफी निराशा देखने को मिलेगी. जीएसटी में इन बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर मीम्स, मजेदार रिएक्शन और ट्रोलिंग शुरू कर चुके हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जीएसटी 2.0 को लेकर सोशल मीडिया पर कौन-कौन से मजेदार रिएक्शन और मीम्स वायरल हो रहे हैं.
सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन
जीएसटी 2.O की घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों के लगातार मजेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं. वहीं लोग नए स्लैब पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. इस कटौती को लेकर एक यूजर सरकार पर तंज कसते हुए लिखता हैं कि पहले जीएसटी बहुत ज्यादा लगाओ, फिर थोड़ा कम कर दो इसी में लोग पागल हो गए हैं. वहीं एक और यूजर ने लिखा कि नो टैक्स ऑन इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस यह सबसे अच्छी बात है.
वहीं कुछ लोग इसे बिहार चुनाव से जोड़कर हल्की-फुल्की चुटकी भी ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि कुछ नहीं आज का सारा खेल बिहार इलेक्शन को ध्यान में रखकर खेला गया है. वहीं कई लोग प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहते हैं थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर फॉर द मच नीडेड रिलीफ टू द मिडिल क्लास.
प्रधानमंत्री ने किया था देश को संबोधित
आपको बता दें कि कल शाम पांच बजे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि कल यानी 22 सितंबर से देश नया उत्सव मनाएगा, जिसमें हर किसी का मुंह मीठा हो ऐसा हमने इंतजाम कर दिया है. इसके अलावा स्वदेशी चीजों को अपनाने की अपील भी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की थी. फिलहाल जीएसटी के नए जेनरेशन से खाने पीने और दवाओं के खर्चों में जनता को थोड़ी राहत मिली है.
किसानों और सर्विस सेक्टर को भी राहत
जीएसटी 2.0 के बाद कृषि मशीनरी, सिंचाई उपकरण और बायो पेस्टिसाइड्स पर 5% जीएसटी लगेगा, यानी किसानों के खर्चे में भी सीधी बचत होगी. होटल, जिम, योगा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी यही स्लैब लागू होगा, जिससे डॉमेस्टिक टूरिज्म और रोजगार को सुपर बूस्ट मिलेगा. इसके अलावा जीएसटी लागू होने से पहले ही डाबर, नेस्ले, आईटीसी और अमूल जैसी कंपनियों ने अपने प्रॉडक्ट्स की कीमतें घटा दी थी, यानी ग्राहकों को पहले ही प्रॉफिट हो चुका है.
