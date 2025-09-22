Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पुलिस आरक्षक की सांप पकड़ने के दौरान मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक, जो शौकिया तौर पर सांप पकड़ने का काम करते थे. वीडियो में दिखाया गया है कि वे बिना किसी सुरक्षा उपकरण के जहरीले सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई. जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.

बिना किसी सुरक्षा दस्ताने के सांप को पकड़ने लगे

बता दें कि ये घटना 20 सितंबर( शनिवार) की है. मृतक की पहचान संतोष चौधरी के रूप में हुई है, जो सूचना मिलने पर अस्तबल में एक सांप पकड़ने गए थे. वे सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने बिना किसी सुरक्षा दस्ताने या स्नेक होल्डर के सीधे हाथ से पकड़ने की कोशिश की, जिससे सांप ने उन्हें उंगली पर काट लिया.

इंदौर में एक पुलिस आरक्षक थे जो शौकिया तौर पर सांप भी पकड़ते थे



— 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) September 21, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप के काटने के बाद उन्होंने जहर चूसने की कोशिश की और कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें चक्कर आने लगे और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए.

डॉक्टरों ने पुलिस आरक्षक को मृत घोषित किया

उसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जांच में पता चला है कि जहरीला कोबरा सांप था, जिसके काटने पर लोगों की जान तुरंत जा सकती है.

भारत में कई सांप पकड़ने वाले लोग या तो सांप को ठीक से पहचान नहीं पाते कि यह जहरीला सांप है या फिर जानबूझकर लापरवाही करते हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा सांप पकड़ने वालों की मौत भारत में होती है.