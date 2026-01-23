Video: पटरी पर ट्रेन के सामने आ गया घोड़ा, चिल्लाते रहे लोग, फिर ऐसे बची जान, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक घोड़ा ट्रेन की पटरी पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहा है. वीडियो के हिसाब से ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आती है, जबकि कुछ लोग घोड़े को रोकने के लिए आवाज लगाते हैं.

वीडियो में दिखाई पड़ता है कि घोड़ा किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपनी सूझ-बूझ से तेज रफ्तार ट्रेन से बचकर अपनी जान बचा लेता है. यह नजारा देखने वालों के लिए बहुत ही रोमांचक है. यह वीडियो न चाहते हुए भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

दो ट्रेनों के बीच फंसा घोड़ा- वायरल वीडियो

इस घोडे को देखिये



इसके जिंदगी मे मजे से दौडते दौडते विकट समय आ गया, दो चलती ट्रेन के बीच ये फस गया और आसपास की दुनिया सिर्फ चिल्लाती रही, कुछ न कर सकी, घोडा अगर उनके शोर शराबे से विचलित हो जाता तो अपनी जान गवां बैठता...



पर घोडे ने अपनी सहज दौड कायम रखी और उसका खराब समय बीतते… pic.twitter.com/8JspjufvcH — 🇮🇳Jitendra pratap singh🇮🇳 (@jpsin1) January 23, 2026

सोशल मीडिया पर @jpsin1 ने एक वीडियो पोस्ट किया है और डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इसकी जिंदगी में मजे से दौड़ते-दौड़ते भयानक समय आ गया, दो चलती ट्रेन के बीच ये फंस गया और आसपास की दुनिया सिर्फ चिल्लाती रही, कुछ न कर सकी, घोड़ा अगर उनके शोर-शराबे से विचलित हो जाता तो शायद अपनी जान गवां बैठता.

सोशल मीडिया रिएक्शन- यूजर्स

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यूजर्स के कमेंट्स की सैलाब आ गई. एक यूजर ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कमेंट किया और लिखा कि घोड़ा भी सोच रहा होगा कि लोग मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो बनाने में मशरूफ हैं.

जबकि वहीं दूसरे यूजर ने इसे जिंदगी से जोड़कर लिखा कि जब तक हम अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत कर रहे हैं, लोग तारीफ करेंगे, लेकिन जैसे ही हम रुकते हैं या धीमे होते हैं, दुनिया सवाल करने लगेगी. यह संदेश है, दोस्तों, सही कर्म करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी. 🙏 इसके साथ हाथ जोड़कर विनती करने वाला इमोजी भी शेयर किया है.