सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग बाइक पर आए, स्टेज पर अपनी दुल्हन का वेट कर रहे दूल्हे को चाकू मारा और भाग गए जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लेकिन इस वीडियो के वायरल होने की एक वजह और है और वो ये कि जब बदमाश दूल्हे को चाकू मारकर भाग रहे थे तो शादी में वीडियो शूटिंग करने आए कैमरामैन ने अपने ड्रोन से आरोपियों का दो किलोमीटर तक पीछा किया.

दूल्हे को चाकू मारकर भागे बदमाश, फिर ड्रोन ने किया पीछा

दरअसल, महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आया यह वीडियो बेहद डरावना है. वीडियो में दिख रहा है कि दो लोग दूल्हे को चाकू मारकर स्टेज से बाहर की ओर भागते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद वो बाइक पर बैठते हैं लेकिन दूल्हे का एक रिश्तेदार उन्हें पकड़कर खींचने की कोशिश करता है जिसे वो हथियार दिखाकर दूर कर देते हैं और वहां से भाग खड़े होते हैं. ऐसे में शादी में आया कैमरामैन अपने ड्रोन को उन दोनों के पीछे लगाता है और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है. ड्रोन से शूट किए गए इस वीडियो को देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा.

महाराष्ट्र के अमरावती में हुई वारदात

जैसा की मामला महाराष्ट्र के अमरावती का बताया जा रहा है जिसमें हमलावरों ने सजल राम समुद्र पर चाकुओं से हमला कर दिया. दूल्हे की उम्र 22 साल बताई जा रही है. जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त साहिल लॉन में जहां शादी हो रही थी काफी मेहमान मौजूद थे लेकिन कोई बदमाशों को नहीं पकड़ पाया. घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे हुई.

यूजर्स हुए आग बबूला

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों को पकड़कर सख्त सजा दी जाए. एक और यूजर ने लिखा...पुरानी रंजिश लगती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गलत लोगों से दोस्ती अक्सर ऐसे दिन दिखा ही देती है.

