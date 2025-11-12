हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वरमाला डालने गया था कांड हो गया! लड़के ने उछलकर फेंकी वरमाला, स्टेज पर बिखर गई दुल्हन; वीडियो वायरल

वीडियो किसी गांव की शादी का बताया जा रहा है. स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं. माहौल पूरी तरह उत्सवमय है. ढोल-नगाड़े बज रहे हैं और लोग जयमाल का इंतजार कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 12 Nov 2025 10:21 AM (IST)
Preferred Sources

शादी का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि पूरे परिवार और रिश्तेदारों का उत्सव होती है. ऐसे में जब मंच पर वरमाला होती है, तो माहौल और भी रंगीन हो जाता है. वरमाला का यह पल हमेशा यादगार बनता है, लेकिन कभी-कभी यह यादगार पल हंसी का फव्वारा भी बन जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वरमाला के दौरान जो हुआ, उसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

वरमाला डालने गया था कांड हो गया

वीडियो किसी गांव की शादी का बताया जा रहा है. स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं. माहौल पूरी तरह उत्सवमय है. ढोल-नगाड़े बज रहे हैं और लोग जयमाल का इंतजार कर रहे हैं. सबसे पहले दुल्हन झटपट अपने दूल्हे के गले में वरमाला डाल देती है. तालियों की गूंज और शोर के बीच सब खुश नजर आते हैं. लेकिन जैसे ही दूल्हे की बारी आती है, मामला पलट जाता है.

घरातियों समेत गिरी दुल्हन

दुल्हन के घर वाले उसे मजाक में थोड़ा ऊंचा उठा लेते हैं ताकि दूल्हे को माला पहनाने में दिक्कत हो. पहले तो सब हंसते हैं, लेकिन दूल्हा भी पीछे हटने वालों में से नहीं था. वो झट से पास रखे स्टूल पर चढ़ जाता है और जबरन वरमाला डालने की कोशिश करता है. तभी संतुलन बिगड़ जाता है और दुल्हन अपने परिवार के साथ सीधे स्टेज पर गिर पड़ती है. कुछ पल के लिए माहौल सन्न हो जाता है, फिर जोरों से ठहाके गूंज उठते हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को @IamPramod94 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...रील के लिए लोग शादी को भी तमाशा बनाने लगे हैं. एक और यूजर ने लिखा...लगता है दूल्हा पायलट है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अब कभी किसी की वरमाला में नहीं जाएगी दीदी.

Published at : 12 Nov 2025 10:21 AM (IST)
इंडिया
राजस्थान
ओटीटी
इंडिया
