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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: डाइट की टेंशन में था बेटा, पापा ने ऐसे दिया प्यारा-सा सरप्राइज, भावुक हो गया इंटरनेट

Video: डाइट की टेंशन में था बेटा, पापा ने ऐसे दिया प्यारा-सा सरप्राइज, भावुक हो गया इंटरनेट

Video: इस वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. लोग इसे सिर्फ एक क्लिप नहीं, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बता रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 May 2026 09:08 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम भी हो रही हैं और चेहरे पर मुस्कान भी आ रही है. यह वीडियो किसी बड़े इवेंट का नहीं, बल्कि एक साधारण से पिता-पुत्र के रिश्ते की खूबसूरत झलक दिखाता है. छोटी-सी ये क्लिप लोगों को यह एहसास दिला रही है कि असली खुशी और प्यार अक्सर रोजमर्रा के छोटे-छोटे पलों में छिपा होता है.

वायरल वीडियो में दिखा सच्चा प्यार

वीडियो की शुरुआत में बेटे की सोच दिखाई जाती है, जिसमें वह अपने कैलोरी और फिटनेस को लेकर चिंतित नजर आता है. लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सब कुछ बदल देता है. पिता अपने बेटे के कमरे में प्यार से भरा खाना लेकर आते हैं. यह कोई महंगा या खास खाना नहीं, बल्कि घर का बना साधारण लेकिन प्यार से तैयार किया गया भोजन होता है.

 
 
 
 
 
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पापा का सरप्राइज बना खास पल

पिता बड़े ही उत्साह के साथ बेटे को यह खाना देते हैं, जिसमें नूडल्स, सब्जियां, चटनी, सॉस और एक ड्रिंक शामिल होती है. बेटे के चेहरे की खुशी साफ बता देती है कि यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि पिता का प्यार है. वह अपने डाइट प्लान को भूलकर इस पल को जीता है और पिता के इस छोटे से सरप्राइज को दिल से स्वीकार करता है.

वीडियो ने लोगों को किया भावुक

इस वीडियो ने इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. लोग इसे सिर्फ एक क्लिप नहीं, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ते की मिसाल बता रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे पलों की कीमत किसी भी डाइट या कैलोरी से ज्यादा होती है. वीडियो यह भी दिखाता है कि परिवार का प्यार हर चीज से ऊपर होता है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिल छू लेने वाले रिएक्शन

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स में अपनी भावनाएं जाहिर कीं. एक यूजर ने लिखा, “कैलोरी छोड़ो, तुम बहुत लकी हो.” वहीं दूसरे ने कहा, “जब पापा खुद प्यार से खाना लाएं, तो मना करना पाप है.” कई लोगों ने इसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हुए कहा कि ऐसे पल ही जिंदगी को खास बनाते हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

Published at : 31 May 2026 09:08 AM (IST)
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