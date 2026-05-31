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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'अंकल ने मुंबई लोकल में जमाया देसी कॉन्सर्ट' बॉलीवुड गानों पर लगाई ताल, देखते रह गए यात्री

Video: 'अंकल ने मुंबई लोकल में जमाया देसी कॉन्सर्ट' बॉलीवुड गानों पर लगाई ताल, देखते रह गए यात्री

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंबई लोकल के अंदर एक अंकल पूरे दिल से गाना गा रहे हैं. 'तुझे देखा तो ये जाना सनम पर' जब वो सुर छेड़ते हैं तो मानों वक्त रुक सा जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 May 2026 10:17 AM (IST)
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मुंबई लोकल में रोज लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन कभी-कभी इसी भीड़भाड़ के बीच ऐसे पल बन जाते हैं जो दिल जीत लेते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अंकल ने चलते-चलते पूरी लोकल ट्रेन को ही म्यूजिक कॉन्सर्ट में बदल दिया. ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम’ गाने पर उनके सुर और ताल ने ऐसा माहौल बनाया कि आसपास बैठे यात्री भी उनके साथ सुर मिलाने लगे. इस देसी कॉन्सर्ट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है.

मुंबई लोकल में अंकल ने गाया शानदार गाना

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुंबई लोकल के अंदर एक अंकल पूरे दिल से गाना गा रहे हैं. 'तुझे देखा तो ये जाना सनम पर' जब वो सुर छेड़ते हैं तो मानों वक्त रुक सा जाता है. उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन और आवाज में ऐसा जुनून है कि कोई भी सुनकर मुस्कुरा जाए. खास बात यह है कि वह अकेले नहीं गा रहे, बल्कि आसपास बैठे लोग भी धीरे-धीरे उनके साथ जुड़ जाते हैं और पूरा डिब्बा एक छोटे से कॉन्सर्ट में बदल जाता है.

 
 
 
 
 
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ट्रेन बनी ‘देसी कॉन्सर्ट हॉल’

जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है, माहौल और भी शानदार हो जाता है. कुछ यात्री मुस्कुराते हुए वीडियो बनाते नजर आते हैं, तो कुछ लोग खुद भी गुनगुनाने लगते हैं. बिना किसी स्टेज, माइक या म्यूजिक सिस्टम के, सिर्फ दिल से निकली आवाज ने पूरी ट्रेन को झूमने पर मजबूर कर दिया. यही वजह है कि लोग इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया प्यार

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स में जमकर प्यार बरसाया. एक यूजर ने लिखा, “ये होता है असली टैलेंट.” दूसरे ने कहा, “मुंबई लोकल में रोज सफर करता हूं, लेकिन ऐसा कॉन्सर्ट पहली बार देखा.” वहीं कई लोगों ने कहा कि ऐसे छोटे-छोटे पल ही जिंदगी को खास बनाते हैं. कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Published at : 31 May 2026 10:17 AM (IST)
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