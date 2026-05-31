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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: 'इतनी भी नहीं पीनी थी चाचा' गटर में लेटकर सफर करता दिखा बेवड़ा, यूजर्स ने ले ली मौज

Video: 'इतनी भी नहीं पीनी थी चाचा' गटर में लेटकर सफर करता दिखा बेवड़ा, यूजर्स ने ले ली मौज

Train viral video: बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे यह भी पता नहीं चला कि वह कहां सो रहा है. वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 31 May 2026 08:29 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं. वीडियो में एक शख्स ट्रेन के टॉयलेट के अंदर ऐसी हालत में नजर आ रहा है कि देखकर हर कोई यही कह रहा है “चाचा, इतनी भी नहीं पीनी थी!” यह मजेदार लेकिन चौंकाने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

वायरल वीडियो ने उड़ाए होश

दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स ट्रेन के टॉयलेट में गटर जैसी जगह के पास अजीब हालत में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे यह भी पता नहीं चला कि वह कहां सो रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि वह टॉयलेट के अंदर ही लेटा हुआ है और गहरी नींद में है, जैसे उसे आसपास की कोई खबर ही नहीं हो.

वीडियो देखकर लोग बोले- ये क्या कर डाला!

इस क्लिप को देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कई लोग इसे ‘ओवरडोज ऑफ नशा’ बता रहे हैं, तो कुछ इसे लापरवाही की हद कह रहे हैं. ट्रेन जैसे पब्लिक प्लेस पर इस तरह की हालत में होना लोगों को हैरान कर रहा है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए कहा कि “भाई, बेड नहीं मिला तो चाचा ने गटर को ही बेड बना लिया.”

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर जमकर आए रिएक्शन

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “इतनी शांति से सो रहे हैं जैसे फाइव स्टार होटल हो.” दूसरे ने कहा, “ये तो नया लेवल है नशे का.” वहीं एक और यूजर ने चुटकी ली, “रेलवे को अब टॉयलेट में भी बेड लगाना पड़ेगा.” हालांकि, कुछ लोगों ने इस पर चिंता भी जताई और कहा कि ऐसी हालत में व्यक्ति की जान को भी खतरा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 May 2026 08:29 AM (IST)
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