IT नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगी महिला, अब कमा रही 60 हजार रुपये महीना- वीडियो वायरल

आज के समय में जहां ज्यादातर लोग बड़ी नौकरी और मोटी सैलरी को ही सफलता मानते हैं, वहीं एक महिला ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. कभी आईटी सेक्टर में काम करने वाली इस महिला ने तनाव और लंबी वर्किंग घंटों से परेशान होकर अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ऐसा रास्ता चुना, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया. लेकिन अब यही फैसला सोशल मीडिया पर लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है.

आईटी नौकरी छोड़ ऑटो चलाने का फैसला

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला आईटी सेक्टर में काम करती थीं, लेकिन वहां का लगातार बढ़ता दबाव, लंबे काम के घंटे और निजी जिंदगी के लिए समय की कमी उन्हें परेशान कर रही थी. ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए नौकरी छोड़ दी और ऑटो-रिक्शा चलाना शुरू कर दिया. यह कदम जितना चौंकाने वाला था, उतना ही साहस भरा भी.

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अब 60 हजार की कमाई, जिंदगी में सुकून

ऑटो चलाने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. अब वह अपनी मर्जी से काम करती हैं और महीने में करीब 60 हजार रुपये कमा रही हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें मानसिक शांति मिल रही है, जो पहले नहीं थी. वह अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रही हैं और ज्यादा खुश महसूस कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर छाई कहानी

जैसे ही उनकी कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई, लोगों ने इसे जमकर सराहा. कई यूजर्स ने कहा कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, सुकून ज्यादा जरूरी है. एक यूजर ने लिखा कि 18 साल आईटी में बिताने के बाद भी वह मीटिंग्स और तनाव से जूझ रहे हैं, जबकि यह महिला सही मायनों में जिंदगी जी रही है.

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लोगों ने दिए अलग-अलग रिएक्शन

कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि महिला ने नौकरी छोड़ने से पहले अच्छी-खासी सेविंग कर ली होगी. वहीं एक अन्य यूजर ने उत्तर प्रदेश के एक शख्स की कहानी शेयर की, जिसने ऑटो चलाते-चलाते करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी सादगी से ऑटो चलाता है. कुल मिलाकर, यह कहानी लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि असली खुशी आखिर किसमें है पैसे में या सुकून में.

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