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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPigeon Feeding Ban: इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?

Pigeon Feeding Ban: इन देशों में कबूतर को दाना डालने पर प्रतिबंध, जानें क्या है इंसानों को इस पंछी से खतरा?

Pigeon Feeding Ban: कई देशों ने कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 May 2026 08:38 AM (IST)
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  • सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना डालने पर लगा प्रतिबंध
  • वेनिस, सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई में पाबंदी
  • साफ-सफाई, स्वास्थ्य, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा प्रमुख कारण
  • कबूतरों की बीट से फेफड़ों की गंभीर बीमारियां संभव

Pigeon Feeding Ban: सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालना भले ही नुकसानरहित लगे लेकिन दुनिया भर के कई देशों और शहरों ने इस पर सख्त पाबंदी और भारी जुर्माना लगा दिया. इसकी वजह है सार्वजनिक स्वास्थ्य, साफ सफाई और ऐतिहासिक जगह को होने वाले नुकसान से जुड़ी बढ़ती चिंताएं. 

वेनिस में पाबंदी 

सबसे मशहूर पाबंदियों में से एक वेनिस में है. यहां सेंट मार्क स्क्वायर जैसी ऐतिहासिक जगह के आस-पास कबूतरों को दाना डालना मना है. अधिकारियों ने यह पाबंदी ऐतिहासिक इमारतों और ढांचों को कबूतरों की बीट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लगाई है.  नियम के उल्लंघन करने वालों पर कथित तौर पर €500 तक का जुर्माना लग सकता है.

सिंगापुर में प्रतिबंध 

सिंगापुर भी अपने सार्वजनिक साफ सफाई कानून के तहत पक्षियों को दाना डालने के खिलाफ सख्त नियम लागू करता है. बार-बार नियम तोड़ने पर काफी भारी जुर्माना लग सकता है और कुछ मामलों में तो जेल भी हो सकती है. सरकार का तर्क है कि कबूतरों को दाना डालने से भीड़-भाड़ वाले शहरी इलाकों में पक्षियों की आबादी बढ़ जाती है. इससे साफ सफाई और बीमारियों का खतरा पैदा होता है. 

लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में पाबंदी 

दुनिया भर के कई बड़े शहरों ने चुनिंदा सार्वजनिक जगहों पर कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगा दी है. लंदन और न्यूयॉर्क शहर जैसी जगहों पर पर्यटक और ऐतिहासिक स्थलों के पास कबूतरों को दाना डालना मना है.  भीड़भाड़ और सफाई से जुड़ी समस्याओं को काबू में करने के लिए दाना डालने की खास जगह बनाई जाती है. भारत में भी मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों ने कबूतरों की बड़ी आबादी से जुड़े स्वास्थ्य खतरों पर चिंता जताई है.

फेफड़ों की बीमारी 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है की सबसे बड़ा खतरा सीधे तौर पर कबूतरों से नहीं बल्कि उनकी बीट और पंखों में मौजूद धूल और फंगल कणों से होता है. लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है हाइपरसेंसटिविटी न्यूमोनिटिस.  यह बीमारी तब होती है जब कबूतरों के पंखों और बीट से निकलने वाले हानिकारक प्रोटीन सांस के जरिए फेफड़ों में चले जाते हैं. समय के साथ इससे फेफड़ों में हमेशा के लिए निशान पड़ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.  इसके अलावा कबूतरों की बीट में cryptococcosis और histoplasmosis जैसे खतरनाक फंगस हो सकते हैं.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 24 May 2026 08:38 AM (IST)
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Pigeon Feeding Ban Pigeon Health Risks Pigeon Lung Disease
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