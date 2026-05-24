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तेल, ईरान जंग और बिजनेस... पीएम मोदी और मार्को रुबियो के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पीएम मोदी संग व्यापार और ऊर्जा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की. यात्रा से पहले रुबियो ने कहा था कि वॉशिंगटन भारत को ऊर्जा उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 24 May 2026 07:02 AM (IST)
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापार और ऊर्जा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की. पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे. रुबियो की चार दिवसीय भारत यात्रा को मुख्य रूप से द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो वॉशिंगटन द्वारा नई दिल्ली पर टैरिफ लगाने के बाद से प्रभावित हुए थे.

रुबियो ने नई दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद पीएम मोदी से मुलाकात की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री को निकट भविष्य में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने यह जानकारी दी. यात्रा से पहले रुबियो ने कहा था कि वॉशिंगटन भारत को ऊर्जा उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है. 

'अमेरिका ईरान को बंधक नहीं बनाने देगा'

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों में भारत की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने की क्षमता है. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि रुबियो और मोदी व्यापार और रक्षा क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित कार्यों में तेजी लाने पर सहमत हुए. रुबियो के कार्यालय ने कहा कि रुबियो ने इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका ईरान को वैश्विक ऊर्जा बाजार को बंधक नहीं बनाने देगा. सरकारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और वार्ता एवं कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने का आह्वान किया.

द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि रुबियो ने मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान अमेरिका-भारत साझेदारी के रणनीतिक महत्व, अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच घनिष्ठ संबंधों और दोनों देशों के लिए प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा की. पिगोट ने बताया कि मोदी और रुबियो ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की 2030 तक व्यापार को दोगुना करने की मिशन 500 पहल से जुड़े प्रमुख निवेश भी शामिल हैं.

एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे रुबियो
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विवरण में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रुबियो से ट्रंप को उनकी हार्दिक शुभकामनाएं देने की अपील की और कहा कि वे आगे भी बातचीत जारी रखने के लिए उत्सुक हैं. रविवार को रुबियो के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने की संभावना है. विदेश मंत्री सोमवार को आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और मंगलवार सुबह क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए दिल्ली लौटेंगे.

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Published at : 24 May 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
US PM Modi INDIA Marco Rubio
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