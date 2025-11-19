हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: 'घूंघट की आढ़ में' दुल्हन के सामने दूल्हे के दोस्तों ने लौंडा डांस कर उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल

Viral Video: 'घूंघट की आढ़ में' दुल्हन के सामने दूल्हे के दोस्तों ने लौंडा डांस कर उड़ाया गर्दा- वीडियो वायरल

शादी के संगीत समारोह का माहौल हमेशा से ही रंगीन. मस्तीभरा और यादगार बनाने वाला होता है. लेकिन इस बार एक शादी से ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Nov 2025 06:51 AM (IST)
सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जो लोगों को या तो हंसा-हंसा कर लोटपोट कर देता है या फिर अपनी क्रिएटिविटी से चौंका देता है. लेकिन इस बार जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने शादी-ब्याह की रस्मों में मस्ती, दोस्ती और अनोखे अंदाज का ऐसा तड़का लगाया कि लोग देखते ही दीवाने हो गए. आमतौर पर संगीत सेरमनी में दूल्हा-दुल्हन की परफॉर्मेंस या परिवारजन का डांस चर्चाओं में रहता है, लेकिन यहां स्पॉटलाइट किसी और ने चुरा ली.

संगीत में दूल्हे के दोस्तों ने जमाया रंग

शादी के संगीत समारोह का माहौल हमेशा से ही रंगीन. मस्तीभरा और यादगार बनाने वाला होता है. लेकिन इस बार एक शादी से ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने सभी को चौंका दिया है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. वीडियो एक शानदार और रोशनी से जगमगाते संगीत फंक्शन का है जहां दूल्हे के दोस्तों ने सेटेज पर आकर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि देखने वाले बस देखते रह गए.

 
 
 
 
 
लाल दुपट्टा लेकर डाला घूंघट और जमकर उड़ाया गर्दा

वीडियो में साफ दिखता है कि दूल्हे के चार से पांच दोस्त काली शर्ट पहनकर मंच पर आते हैं. सबके हाथ में एक-एक लाल दुपट्टा है जिसे उन्होंने घूंघट की तरह ओढ़ रखा है. जैसे ही डीजे पर गाना बजता है. ये सभी दोस्त ताल से ताल मिलाते हुए थोड़ी नाजुक अंदाज में. थोड़ी मजाकिया स्टाइल में गजब का डांस शुरू कर देते हैं. शुरुआत में मेहमानों को समझ ही नहीं आता कि घूंघट के पीछे कौन है. लेकिन जैसे ही दोस्तों की हरकतें और डांस मूव्स सामने आते हैं. दर्शकों के बीच जोरदार ठहाके गूंजने लगते हैं.

यूजर्स ने की तारीफ

वीडियो को kathiyawadiboyz नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...दूल्हे के दोस्तों ने तो रंग जमा दिया. एक और यूजर ने लिखा...महिला संगीत में परिवार होता है तो दोस्तों का क्या काम. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...क्या बात है, माहौल जमा दिया.

Published at : 19 Nov 2025 06:51 AM (IST)
