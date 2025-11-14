हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगऐसे कौन नाचता है भाई... दूल्हे ने स्टेज पर किया ऐसा डांस कि हंसने लगी स्टेज पर खड़ी महिलाएं, वीडियो वायरल

ऐसे कौन नाचता है भाई... दूल्हे ने स्टेज पर किया ऐसा डांस कि हंसने लगी स्टेज पर खड़ी महिलाएं, वीडियो वायरल

इस बार जो वीडियो सामने आया है, वह बिल्कुल अलग और बहुत ही अजीबो-गरीब है. इस वीडियो में दूल्हे का डांस ऐसा था कि न सिर्फ स्टेज पर खड़ी महिलाएं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Preferred Sources

हमारे देश में शादियों का मौसम हमेशा ही हंसी-खुशी और मजेदार घटनाओं से भरा रहता है. भारतीय शादियों में अक्सर दूल्हा-दुल्हन के डांस वायरल होते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, वह बिल्कुल अलग और बहुत ही अजीबो-गरीब है. इस वीडियो में दूल्हे का डांस ऐसा था कि न सिर्फ स्टेज पर खड़ी महिलाएं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

एक तरफ जहां दुल्हन अपनी शादी के दिन खुश और सुंदर लग रही थी, वहीं दूल्हा अपनी शादी के इस खास मौके पर ऐसा डांस कर रहा था कि देखने वाले भी शरमा गए और हंसी नहीं रोक पाए. किसी ने इस मौके का वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर डाल दिया, जो अब जमकर शेयर किया जा रहा है.  

क्या है वायरल वीडियो?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन स्टेज पर एंट्री करती है, उसके साथ कई महिलाएं और मेहमान भी होते हैं. तभी दूल्हा गाने की धुन पर मोर की तरह नाचना शुरू कर देता है. जैसे ही दूल्हे ने डांस करना शुरू किया, सबका ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया. उसका डांस बहुत ही अजीब और ओवर-द-टॉप था. उसकी हर एक हरकत, हर एक्सप्रेशन ऐसा था कि देख कर किसी को भी हंसी आ सकती थी. दूल्हे के मूव्स और एक्सप्रेशन्स पर हर कोई हैरान था, लेकिन जल्द ही लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

इस वीडियो को देख कर स्टेज पर खड़ी महिलाएं भी अपने मुंह को नीचे करके हंसी को रोकने की कोशिश करती नजर आईं. दुल्हन भी अपनी शर्म को छिपाने के लिए सिर झुकाकर हंसती दिखीं. यह सीन बहुत ही मजेदार था. दूल्हे की इस अजीबोगरीब डांस स्टाइल ने पूरी शादी के माहौल को मजेदार बना दिया. 

डांस से हुआ सोशल मीडिया पर बवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो को @KraantiKumar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने तो मजाक में कहा, भाई, किसने उकसाया इसको, वहीं, दूसरे ने कहा, अब इस पर तो एक नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री बना दे. कुछ लोग तो इस डांस को अब तक का सबसे मजेदार ग्रूम डांस भी मान रहे है. एक और यूजर ने लिखा, मोर बन गया, प्यार में पागल दूल्हा. 

यह भी पढ़ें Bihar Election Result: चंद पलों की खुशियां... 91-91 पर NDA-महागठबंधन में हुआ टाई, यूजर्स बोले- सुपर ओवर कब?

Published at : 14 Nov 2025 04:46 PM (IST)
Tags :
Social Media Groom Dance VIRAL VIDEO Funny Groom Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Assembly Election Result: BJP के रुझानों पर बिहार के बीजेपी प्रभारी Vinod Tawde का आया बयान
Bihar Assembly Election Result: Congress-RJD के बीच
Bihar Assembly Election Result: बिहार की सबसे बड़ी पार्टी BJP, Tejashwi को बड़ा झटका
Bihar Assembly Election Result: Nitish के CM पद पर सस्पेंस! BJP करेगी 'खेल'? | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025 Result : प्रचंड बहुमत से जीती NDA, फिर भी सवाल क्या CM बनेंगे Nitish ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार में CM योगी का मैजिक, 31 सीटों पर किया प्रचार, 25 पर NDA आगे, इस सीट पर नहीं बन पाई बात!
बिहार
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
बिहार चुनाव में जन सुराज का हाल बेहाल? चनपटिया से मनीष कश्यप भी काफी पीछे, BJP को बढ़त
स्पोर्ट्स
Bihar Election Result: बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार चुनाव रिजल्ट पर रवींद्र जडेजा की वाइफ का बड़ा बयान, कहा- PM मोदी...
बिहार
Bihar Result 2020: 'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
'अर्श या फर्श' का दावा करने वाली जनसुराज की बिहार चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया, जानें- क्या कहा?
इंडिया
Bihar Election Result 2025: 'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
'एक और चुनाव, एक और हार', बिहार के नतीजों पर BJP ने राहुल गांधी पर कसा तंज
बॉलीवुड
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट, ये भी बताया- एक्टर के बेहोश होने की क्या थी असल वजह
अब कैसी है गोविंदा की तबीयत? पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया हेल्थ अपडेट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
चुनाव 2025
Bihar Election Result 2025: कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
कांग्रेस का रॉकेट फिर 'मिस फायर', फुस्स हो गया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम'
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget