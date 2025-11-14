हमारे देश में शादियों का मौसम हमेशा ही हंसी-खुशी और मजेदार घटनाओं से भरा रहता है. भारतीय शादियों में अक्सर दूल्हा-दुल्हन के डांस वायरल होते हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, वह बिल्कुल अलग और बहुत ही अजीबो-गरीब है. इस वीडियो में दूल्हे का डांस ऐसा था कि न सिर्फ स्टेज पर खड़ी महिलाएं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

एक तरफ जहां दुल्हन अपनी शादी के दिन खुश और सुंदर लग रही थी, वहीं दूल्हा अपनी शादी के इस खास मौके पर ऐसा डांस कर रहा था कि देखने वाले भी शरमा गए और हंसी नहीं रोक पाए. किसी ने इस मौके का वीडियो बना लिया और इंटरनेट पर डाल दिया, जो अब जमकर शेयर किया जा रहा है.

क्या है वायरल वीडियो?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन स्टेज पर एंट्री करती है, उसके साथ कई महिलाएं और मेहमान भी होते हैं. तभी दूल्हा गाने की धुन पर मोर की तरह नाचना शुरू कर देता है. जैसे ही दूल्हे ने डांस करना शुरू किया, सबका ध्यान उसी पर केंद्रित हो गया. उसका डांस बहुत ही अजीब और ओवर-द-टॉप था. उसकी हर एक हरकत, हर एक्सप्रेशन ऐसा था कि देख कर किसी को भी हंसी आ सकती थी. दूल्हे के मूव्स और एक्सप्रेशन्स पर हर कोई हैरान था, लेकिन जल्द ही लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

इस वीडियो को देख कर स्टेज पर खड़ी महिलाएं भी अपने मुंह को नीचे करके हंसी को रोकने की कोशिश करती नजर आईं. दुल्हन भी अपनी शर्म को छिपाने के लिए सिर झुकाकर हंसती दिखीं. यह सीन बहुत ही मजेदार था. दूल्हे की इस अजीबोगरीब डांस स्टाइल ने पूरी शादी के माहौल को मजेदार बना दिया.

इस वीडियो को देखने से पहले धरती फट क्यों नही, पूरी कायनात को ब्लैक होल ने निगल क्यों नही लिया. हे जुपिटर देवता ये DULHA है या JOKER. बाद बोलेंगे पत्नी छोड़कर भाग गयी. सारी महिलाएं हंस रही हैं 😄, ऐसा कोई नाचता है ? pic.twitter.com/yMtre8FQ8j — Kranti Kumar (@KraantiKumar) November 12, 2025

डांस से हुआ सोशल मीडिया पर बवाल

यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो को @KraantiKumar नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने तो मजाक में कहा, भाई, किसने उकसाया इसको, वहीं, दूसरे ने कहा, अब इस पर तो एक नेशनल ज्योग्राफिक डॉक्यूमेंट्री बना दे. कुछ लोग तो इस डांस को अब तक का सबसे मजेदार ग्रूम डांस भी मान रहे है. एक और यूजर ने लिखा, मोर बन गया, प्यार में पागल दूल्हा.

यह भी पढ़ें Bihar Election Result: चंद पलों की खुशियां... 91-91 पर NDA-महागठबंधन में हुआ टाई, यूजर्स बोले- सुपर ओवर कब?