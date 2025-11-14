Bihar Election Result: बिहार की राजनीति वैसे तो हमेशा से दिलचस्प मानी जाती है, लेकिन 2025 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही रोमांच लेकर आया है. सुबह से ही टीवी चैनलों पर रंग-बिरंगे ग्राफिक्स, नेताओं के चेहरे, मतगणना केंद्रों के बाहर की हलचल और सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ सब मिलकर माहौल को बिल्कुल चुनावी त्योहार में बदल चुके हैं.

लोग घरों में टीवी से चिपके हुए हैं, कई लोग मोबाइल में लाइव अपडेट देख रहे हैं, चाय की दुकानों पर बहस छिड़ी हुई हैं. कुल मिलाकर बिहार की सुबह इलेक्शन मोड में शुरू हुई है. हर किसी के मन में एक ही सवाल है. इस बार बिहार की गद्दी किसे मिलेगी? लेकिन इसी बीच एक ऐसा मजेदार पल आया कि लोगों की धड़कनें रुक-सी गई. कुछ ही मिनटों के लिए स्क्रीन पर दिखा NDA 91 और महागठबंधन 91, बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग बोले अरे भैया ये तो सुपर ओवर वाली नौबत आ गई. तो आइए इसी रोमांचक माहौल के बीच बिहार चुनाव 2025 का मुकाबला समझते हैं.

बिहार चुनाव 2025 मतगणना शुरू मुकाबला जोरों पर

6 और 11 नवंबर को हुए दो चरणों के मतदान के बाद आज आखिरकार वह दिन आ गया जब तय होना है कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी. 243 सीटों के इस महायुद्ध में 122 सीटें बहुमत का जादुई आंकड़ा हैं. सुबह 8 बजे से पूरे राज्य में 46 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई. जैसे-जैसे EVM खुल रही थीं, वैसे-वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही थी.

91–91 का रोमांच सोशल मीडिया पर सुपर ओवर ट्रेंड

मतगणना के दौरान कुछ ही समय के लिए स्क्रीन पर जब NDA और महागठबंधन दोनों 91–91 पर दिखे, तो लोगों को लगा जैसे यह कोई राजनीतिक मैच है, जिसमें रन बराबर हो गए हों. लोगों ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर लिखा, 'अब सुपर ओवर चाहिए'. तो वहीं किसी ने कहा कि दिल्ली वाले आईपीएल का मजा लेते हैं, हम बिहार वाले चुनाव का. कोई कह रहा है कि 91–91 देखकर तो चाय गिरा दी हाथ से भाई ये चुनाव है या टी20. ऐसे में ये कुछ मिनट पूरे चुनाव की सबसे मजेदार झलक बन गए.

इस बार रिकॉर्ड टूटे 1951 के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग

इस चुनाव की एक बड़ी खासियत यह रही कि लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया. जिसमें कुल मतदान 67.13 प्रतिशत हुआ. 1951 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. वहीं महिला वोटर 71.78 प्रतिशत हुई यानी महिलाओं ने इस बार पुरुषों से ज्यादा मतदान किया. इसी वजह से सभी एग्जिट पोल में कहा गया कि महिलाओं का समर्थन NDA को मिल सकता है, जबकि युवा और ओबीसी वोटरों पर भी दोनों गठबंधनों की नजर थी.

वहीं शुरुआती रुझान में NDA मजबूत, लेकिन मुकाबला तगड़ा है. सुबह-सुबह आए शुरुआती आंकड़ों में NDA बढ़त बनाता दिखा. NDA को 151 सीटों पर बढ़त महागठबंधन 75 सीटों पर आगे. हालांकि जैसे-जैसे गिनती आगे बढ़ी, कई सीटों पर मुकाबला कड़ा होता गया. कुछ सीटों पर तो अंतर 100 से 200 वोट का भी रहा.



