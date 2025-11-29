Video: "पैसा नहीं है तो हमसे ले जाएं" दूल्हे ने शादी में आए मेहमानों को चेताया- इंटरनेट पर आग बबूला हुए यूजर्स
आजकल की शादियां केवल सात फेरों तक सीमित नहीं रहीं. वे एक भव्य फिल्म सेट बन गई हैं, जहां हर पल को परफेक्ट लाइटिंग और टॉप-क्लास सिनेमैटोग्राफी के साथ अमर किया जाता है. दूल्हा-दुल्हन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन को ड्रीम वेडिंग बनाने के लिए लाखों खर्च करते हैं, खास तौर पर अपने प्री-वेडिंग या पोस्ट-वेडिंग फोटोशूट पर. लेकिन, हर कहानी में एक विलेन होता है. और भारतीय शादियों में, अक्सर ये विलेन होते हैं अनायास ही कैमरे के सामने आ जाने वाले 'शादी के शैतान' बच्चे!
शादी में आए मेहमानों को दूल्हे ने दी चेतावनी
ये वो नन्हे मेहमान होते हैं जो अपने माता-पिता की नजरों से बचकर, स्टेज पर लगे महंगे फूलों के बीच, या दूल्हा-दुल्हन के रोमांटिक पोज के ठीक सामने, अपना ही 'टॉम एंड जैरी' खेल रहे होते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ एक हाई-प्रोफाइल वेडिंग में, जब दूल्हा-दुल्हन अपने 'करेंसी शावर' वाले आइकॉनिक शॉट के लिए तैयार थे. नोटों की बारिश हो रही थी, कैमरा रोल हो रहा था, और तभी, कुछ बच्चे उन ' नोटों' को लूटने के लिए सेट पर ऐसे धावा बोलते हैं जैसे कोई दुनिया भर का खजाना मिल गया हो! बस फिर क्या था. दूल्हे का सब्र का बांध टूट गया.
पैसा नहीं है तो मुझसे ले जाएं, शूट खराब न करें
दूल्हा अपना सपना बिखरता हुआ दिखा और उसने तुरंत माइक संभाला. जो चेतावनी उसने दी, वह सीधे माता-पिता के पैरेंटिंग स्टाइल पर एक करारा तमाचा थी. यह घटना सिर्फ एक वीडियो क्लिप नहीं, बल्कि आज की शादियों की बदलती प्राथमिकताएं और मेहमानों के व्यवहार पर एक जोरदार बहस छेड़ गई है. दूल्हे ने माइक पर कहा कि "अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप हमसे ले जाइए लेकिन अपने बच्चों को संभालकर रखिए, हमारा शूट मत खराब कीजिए." इससे पहले दूल्हे ने बच्चों को तमाचा मारकर भी स्टेज से भगा दिया था.
यूजर्स ने यूं दी प्रतिक्रियाएं
वीडियो को The nukkad Talks नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई ये काम एक दम जबरदस्त वाला किया है. एक और यूजर ने लिखा...रिश्तेदारों को नीचा दिखाता मॉडर्न दूल्हा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये ड्रामा करने वाले लोन लेकर ऐसी हरकतें करते हैं, मेहमानों को जलील करना इंसानियत नहीं है.
