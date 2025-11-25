Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं. कुछ तो ऐसे होते हैं, जो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाते हैं तो वहीं कुछ जो, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिरकार लोगों में इतना टैलेंट आता कहा से है? हाल ही में एक ओर वीडियो देखने को मिला है, जिसमें एक महिला चूल्हे पर रोटियां बनाती हुई नजर आ रही है और वहीं पास में बैठे लोग खाना खाते दिखाई दे रहे हैं. अब आप सोच रहें होंगे कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन महिला जिस तरह से लोगों को रोटियां पकड़वा रही है. उसे देखकर हर कोई चौंक गया है.

रोटी को हवा में उछालकर लोगों तक पहुंचाया

हालांकि, यह वीडियो कहां का है, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है और वहीं साइड में कई सारे लोग खान खाते हुए नजर आते हैं. महिला रोटी बनाती हैं और वहीं से बैठे हुए ही रोटी को हवा में उछालकर लोगों तक पहुंचा देती हैं. महिला अपनी जगह से एक बार भी हिलती नहीं, लेकिन जिसे रोटी चाहिए होती है उस तक महिला उछलकर रोटी को पहुंचा देती है. ये दृश्य बेहद ही अनोखा था, जिसे पहले कभी शायद ही किसी ने देखा होगा.

Swiggy and zomato invented in 2020, people before ..... pic.twitter.com/KlyPdariS0 — Harry  (@hariom5sharma) November 23, 2025

सीधे हाथ से ही डिलीवरी हो गई- यूजर्स

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स देखने को मिलते रहे. लोगों ने कहा कि वाह क्या टैलेंट है तो वहीं कुछ ने कहा कि सीधे हाथ से ही डिलीवरी हो रही है. वहीं एक यूजर ने लिखा निंजा चपाती तो वहीं दूसरे ने कहा कि आंटी के पास क्या टैंलेंट है. वहीं कुछ ने कहा कि गजब फेंका आंटी ने तो वहीं कुछ ने कहा कि आंटी निशाना कितनी मस्त है. लोगों के कमेंट्स को देखते हुए लगता है कि लोगों को वीडियो काफी पसंद आ रही है और वहीं लोग वीडियो को खूब शेयर भी कर रहे हैं.