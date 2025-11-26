Video: बास्केटबॉल खिलाड़ी के सीने पर गिरा पोल, तड़पकर तोड़ दिया दम, हरियाणा का वीडियो वायरल

Haryana News: हरियाणा के रोहतक जिले में खेल के मैदान पर एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी, जिसने हर किसी के दिल को चीर दिया. यहां एक नेशनल लेवल खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के दौरान हादसे का शिकार हो गया और उसकी जान चली गई. यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए है. इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

इलाज के दौरान हार्दिक की मौत हो गई

जानकारी के मुताबिक, 16 साल का नेशलनल लेवल खिलाड़ी, जिसकी पहचान हार्दिक के रूप में हुई है. वह लखन माजरा स्थित खेल ग्राउंड में बने बास्केटबॉल कोर्ट पर अकेले प्रैक्टिस कर रहा था. वीडियो में देख सकते हैं कि हार्दिक बास्केटबॉल रिंग वाले लोहे के पोल पर लटकता है, तभी अचानक से लोहे का पोल सीधे उसके ऊपर गिर जाता है.

4 साल पहले कांग्रेस MP दीपेंद्र हुड्डा ने 11 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस स्टेडियम की मेंटिनेंस नहीं हो सकी। 3 महीने पहले स्थानीय लोग CM नायब सैनी से भी मिले थे, तब भी कुछ नहीं हुआ।



वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पोल हार्दिक की छाती पर गिर पड़ा. पोल का वजन भारी होने की वजह से हार्दिक उसे हटा नहीं पाया और वहीं तड़पता रहा, जिसके बाद पास में प्रैक्टिस कर रहे अन्य खिलाड़ी उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और पोल को हटाने लगते हैं.हार्दिक को तुरंत रोहतक के पीजीआई अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान ही हार्दिक की मौत हो गई.

दो दिन पहले बहादुरगढ़ में भी हुई घटना

एक ऐसी घटना दो दिन पहले रविवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ के होशियार सिंह स्टेडियम में बिल्कुल एक सामान हादसे की खबर आई थी, यहां 15 साल का बास्केटबॉल खिलाड़ी अमन प्रैक्टिस कर रहा था और इसी दौरान जर्जर बास्केटबॉल पोल अचानक से टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिसके बाद उसे भी रोहतक के पीजीआई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने भी इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हैरानी की बात यह है कि दोनों खिलाड़ी की मौत के कारण ग्राउंड पर लगे जर्जर पोल ही है. इस घटनाओं ने खेल ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ गंभीर सवाल खड़े कर दिए है.