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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगGoa Viral Video: एक पल में बदला मंजर! गोवा में बीच पर बैठे टूरिस्ट को बहाकर ले गई तेज लहर, वीडियो वायरल

Goa Viral Video: एक पल में बदला मंजर! गोवा में बीच पर बैठे टूरिस्ट को बहाकर ले गई तेज लहर, वीडियो वायरल

Goa Viral Video: घटना के बाद सोशल मीडिया पर टूरिस्टों की सुरक्षा और समुद्र के किनारे बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर बहस छिड़ गई है. 

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jun 2026 03:42 PM (IST)
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Goa Viral Video : गोवा के मशहूर बागा बीच से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर दिया है. मानसून के दौरान उफनते समुद्र के बीच एक टूरिस्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह समुद्र किनारे चट्टानों पर बैठा दिखाई देता है. कुछ ही सेकंड बाद एक तेज लहर आती है और उसे अपने साथ बहाकर ले जाती है. इस हादसे में एक टूरिस्ट की मौत हो गई. घटना के बाद  सोशल मीडिया पर टूरिस्टों की सुरक्षा और समुद्र के किनारे बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर बहस छिड़ गई है. 

गोवा में बागा बीच पर बैठे टूरिस्ट को बहाकर ले गई तेज लहर

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टूरिस्ट समुद्र किनारे फिसलन भरी चट्टानों पर बैठा हुआ है, वहीं उसका एक दोस्त उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है. वीडियो में कुछ ही क्षण बाद समुद्र से एक तेज लहर उठती दिखाई देती है. लहर चट्टानों से टकराती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है. इसके बाद वह सीधे समुद्र में गिर जाता है. वीडियो में यह भी दिखाई देता है कि लहरों और तेज धाराओं के बीच वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही देर में समुद्र की तेज धाराएं उसे दूर ले जाती हैं. 

तुरंत शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल एवं आपातकालीन सेवा दल और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई. टूरिस्ट ढूंढने के लिए तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. बचाव दल ने कई घंटों तक समुद्र और आसपास के इलाकों में तलाश की, हालांकि बाद में उस टूरिस्ट की बॉडी समुद्र तट से बरामद की गई. यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब गोवा में मानसून का मौसम चल रहा है. अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान समुद्र की स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है. तेज लहरें, मजबूत समुद्री धाराएं और फिसलन भरी चट्टानें किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं. ऐसे हालात में समुद्र के पास जाना या चट्टानों पर बैठना जानलेवा साबित हो सकता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने दुख और हैरानी जताई. कई यूजर्स ने कहा कि समुद्र की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए. कुछ लोगों का मानना था कि बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद चट्टानों के इतने करीब बैठना जोखिम भरा फैसला था. वहीं कई यूजर्स ने लाइफगार्ड्स की सलाह और सुरक्षा नियमों का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया. एक यूजर ने लिखा कि प्रकृति के साथ लापरवाही कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकती है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि समुद्र, आग और हवा जैसी प्राकृतिक शक्तियों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका व्यवहार कभी भी अचानक बदल सकता है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: नाले के पानी में सब्जियां धोता दिखा शख्स, यूजर्स बोले- नोएडा वालों ये है तुम्हारा खाना? वीडियो वायरल

Published at : 26 Jun 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING Goa Tourist Accident Goa Viral Video Baga Beach Accident
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