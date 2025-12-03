प्यार और इंतजार की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई एक घटना ने लोगों को झकझोर कर दिया. दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में अंतरजातीय प्रेम से चलते एक युवक की उसके प्रेमिका के घर वालों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. इसके बाद प्रेमिका ने युवक के शव से ही शादी कर ली. इस घटना के बाद युवक की प्रेमिका आंचल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें युवक की प्रेमिका आंचल अपने प्रेमी सक्षम की तस्वीर के सामने बैठकर उसे निहारती हुई नजर आती है. यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की आंखें भी नम हो गईं.

अपने प्रेमी की तस्वीर को बार-बार पोंछती रही आंचल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @YadavAnviRoyal नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए @YadavAnviRoyal ने लिखा कि बेचारी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, अब इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है. इश्क में इंसान कुछ भी कर सकता है,हत्या के बाद तस्वीर को साफ करती आंचल. दरअसल वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आंचल, सक्षम की तस्वीर पर लगे दाग को हटाकर दुपट्टे से उसका चेहरा साफ कर रही है. बाद में सक्षम की तस्वीर को निहारती रहती है. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. वायरल होने के बाद इस वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स और 43.7K से भी ज्यादा व्यूज मिले है. वहीं वीडियो को देखकर कई लोग आंचल को सांत्वना दे रहे हैं जबकि कुछ लोग उसके परिवार को प्यार का दुश्मन भी बता रहे हैं.

pic.twitter.com/c43DpRAlGX — Anvi Yadav (@YadavAnviRoyal) December 2, 2025

यूजर्स बोले- इस बेचारी का दर्द कल्पना से परे

आंचल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि कितना पीड़ा दायक है यह दृश्य, सोचों उसे लड़की के दिल पर क्या गुजर रही होगी. वहीं एक और यूजर लिखता है कि इंटरनेट की दुनिया में रिश्ते नहीं दर्द वायरल हो रहा है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि प्रेम कलयुग में घातक है. एक और यूजर लिखता है कि इस बेचारी पर क्या गुजरी होगी कल्पना भी नहीं कर सकते. वहीं एक यूजर लिखता है कि जातिवाद ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, एक को मार दिया और एक को जीते जी मार दिया. एक और यूजर कमेंट करता है कि अंतरजातीय विवाह आज भी एक टेढ़ी खीर है, 21 वीं सदी का दम भरने वाले आज भी 18 वीं सदी में जी रहे है.

