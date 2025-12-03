हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअपने प्रेमी सक्षम की तस्वीर को प्यार से निहारती दिखी आंचल, फूल चढ़ाकर दुपट्टे से पोंछा पसीना- वीडियो वायरल

अपने प्रेमी सक्षम की तस्वीर को प्यार से निहारती दिखी आंचल, फूल चढ़ाकर दुपट्टे से पोंछा पसीना- वीडियो वायरल

अंतरजातीय प्रेम से चलते एक युवक की प्रेमिका के घरवालों ने बेरहमी से हत्या कर दी. इसके बाद प्रेमिका का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें प्रेमिका प्रेमी की तस्वीर को निहार रही है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 03 Dec 2025 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

प्यार और इंतजार की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ से सामने आई एक घटना ने लोगों को झकझोर कर दिया. दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में अंतरजातीय प्रेम से चलते एक युवक की उसके प्रेमिका के घर वालों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. इसके बाद प्रेमिका ने युवक के शव से ही शादी कर ली. इस घटना के बाद युवक की प्रेमिका आंचल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें युवक की प्रेमिका आंचल अपने प्रेमी सक्षम की तस्वीर के सामने बैठकर उसे निहारती हुई नजर आती है. यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स की आंखें भी नम हो गईं.

अपने प्रेमी की तस्वीर को बार-बार पोंछती रही आंचल

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @YadavAnviRoyal नाम के एक अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए @YadavAnviRoyal ने लिखा कि बेचारी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, अब इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है. इश्क में इंसान कुछ भी कर सकता है,हत्या के बाद तस्वीर को साफ करती आंचल. दरअसल वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आंचल, सक्षम की तस्वीर पर लगे दाग को हटाकर दुपट्टे से उसका चेहरा साफ कर रही है. बाद में सक्षम की तस्वीर को निहारती रहती है. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. वायरल होने के बाद इस वीडियो को अब तक हजारों लाइक्स और 43.7K से भी ज्यादा व्यूज मिले है. वहीं वीडियो को देखकर कई लोग आंचल को सांत्वना दे रहे हैं जबकि कुछ लोग उसके परिवार को प्यार का दुश्मन भी बता रहे हैं.

यूजर्स बोले- इस बेचारी का दर्द कल्पना से परे

आंचल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को देखकर एक यूजर कमेंट करता है कि कितना पीड़ा दायक है यह दृश्य, सोचों उसे लड़की के दिल पर क्या गुजर रही होगी. वहीं एक और यूजर लिखता है कि इंटरनेट की दुनिया में रिश्ते नहीं दर्द वायरल हो रहा है. इसके अलावा एक और यूजर कमेंट करता है कि प्रेम कलयुग में घातक है. एक और यूजर लिखता है कि इस बेचारी पर क्या गुजरी होगी कल्पना भी नहीं कर सकते. वहीं एक यूजर लिखता है कि जातिवाद ने दो जिंदगियां बर्बाद कर दी, एक को मार दिया और एक को जीते जी मार दिया. एक और यूजर कमेंट करता है कि अंतरजातीय विवाह आज भी एक टेढ़ी खीर है, 21 वीं सदी का दम भरने वाले आज भी 18 वीं सदी में जी रहे है. 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 03 Dec 2025 08:33 AM (IST)
