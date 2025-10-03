ज्यादा जूम मत करना... पार्टी में मोबाइल पर ये क्या देखती पकड़ी गई लड़की, यूजर्स ले रहे मजे
Viral Video: पार्टी में लड़की मोबाइल पर कुछ देखती हुई कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. लोगों के इस पर मजेदार कमेंट आ रहे हैं.
Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीब तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिनमें लोग अलग-अलग हरकतें करते नजर आते हैं. कभी कोई डांस करता है. कभी कोई स्टंट दिखाता है तो कभी कोई अजीब हरकतों से लोगों का ध्यान खींच लेता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में एक पार्टी का सीन है जहां लड़की मोबाइल पर कुछ देखती हुई कैमरे में कैद हो गई. जिसमें लड़को जो देख रही है. वह देख कर लोग काफी हैरान हो गाए हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
लड़की फोन पर देख रही थी ऐसी फिल्म
वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्टी में सब लोग अपने-अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय कर रहे थे. सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना ख रहे हैं. इसी दौरान कैमरे ने एक लड़की को कैद कर लिया जो बाकी लोगों की तरह डांस या मस्ती करने की बजाय अपने मोबाइल पर तल्लीन होकर कुछ देख रही थी.
जब कैमरा थोड़ा करीब गया तो पता चला कि लड़की फिल्म देख रही थी और आसपास का माहौल जैसे उसे बिल्कुल फर्क ही नहीं डाल रहा था. लेकिन जूम करने के बाद दिखा लड़की फोन में कुछ ऐसा देख रही थी. जिसे देखने के बाद लोग काफी हैरान हो रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है लड़की कुछ एडल्ट कंटेट देख रही है. सोशल मीडिया पर वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
पकड़ी गई बदमोश 🤓🤓 pic.twitter.com/nimyu1myIp— Professor of memes (@prof_desi) October 1, 2025
लोग कर रहे हैं मजेदार कमेंट
वायरल हो रहे इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर @prof_desi नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अबतक 2.8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों के भी काफी कमेंट आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है '
