आईपीएल 2026 से बाहर किए जाने के कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) का रुख कर लिया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से रिलीज होने के बाद उनका यह फैसला क्रिकेट से ज्यादा राजनीति और हालात से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है. अब वही गेंदबाज, जो कुछ हफ्ते पहले 9.20 करोड़ रुपये की बड़ी रकम में आईपीएल का हिस्सा था, PSL में कहीं कम रकम पर खेलता दिखेगा.

IPL से बाहर, अचानक बदली तस्वीर

मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले के बाद 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों के चलते भारत में उनका विरोध शुरू हो गया. हालात को देखते हुए BCCI ने उन्हें टीम से बाहर करने का निर्देश दिया. जिसके चलते शाहरुख खान की टीम KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वॉड से बाहर कर दिया था.

PSL में आठ साल बाद वापसी

आईपीएल से बाहर होने के बाद मुस्तफिजुर ने पाकिस्तान सुपर लीग जॉइन कर ली. PSL के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके शामिल होने की पुष्टि की गई. खास बात यह है कि मुस्तफिजुर आठ साल बाद PSL में वापस खेलने जा रहे है. वह पहले भी लाहौर कलंदर्स की जर्सी में नजर आ चुके हैं. PSL का ड्राफ्ट 21 जनवरी को होना है और लीग की शुरुआत 23 मार्च से होगी, जो आईपीएल से सिर्फ तीन दिन पहले शुरू होगी.

पैसों में भारी गिरावट

आईपीएल और PSL के बीच सबसे बड़ा फर्क कमाई का है. जहां मुस्तफिजुर को आईपीएल में 9.20 करोड़ रुपये मिलने थे, वहीं PSL में उन्हें इससे काफी कम रकम मिलने की उम्मीद है. PSL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी डेविड वॉर्नर रहे हैं, जिन्हें करीब 2.70 करोड़ रुपये (भारतीय मुद्रा) में खरीदा गया था. ऐसे में साफ है कि मुस्तफिजुर अब “कौड़ियों के भाव” खेलने को मजबूर हैं.

अंतरराष्ट्रीय और राजनीतिक स्तर तक पहुंचा मामला

मुस्तफिजुर के आईपीएल से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भी सख्त रुख अपनाया. BCB ने ICC को पत्र लिखकर मांग की कि टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के सभी मैच भारत में न कराकर श्रीलंका में आयोजित कराए जाए. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बोर्ड ने भारत आने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आईपीएल के मैचों का लाइव प्रसारण करने से भी मना कर दिया है.