महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करेगी BJP! पहले कांग्रेस और अब AIMIM से मिलाया हाथ

‘पार्टी विद डिफरेंस’ होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर सवालों के घेरे में है. पहले अंबरनाथ नगर पालिका में कांग्रेस से हाथ मिलाने पर आलोचना झेल चुकी BJP ने अब अकोला जिले के अकोट में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के साथ गठबंधन कर लिया है. इसे लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है.

अकोट में बदली सत्ता की तस्वीर

अकोला जिले के अकोट नगर पालिका में हाल ही में चुनाव हुए थे. 35 सदस्यीय नगर पालिका में फिलहाल 33 सीटों पर नतीजे आए हैं, जबकि 2 सीटों पर चुनाव बाद में होने हैं. BJP यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला. BJP को 11 सीटें हासिल हुईं, जो सरकार बनाने के लिए नाकाफी थीं.

‘अकोट विकास मंच’ के नाम पर नया गठबंधन

बहुमत के आंकड़े से दूर BJP ने अपने नेतृत्व में ‘अकोट विकास मंच’ का गठन किया. इस मंच में BJP के अलावा MIM को भी शामिल किया गया, जिसने 5 सीटें जीती थीं.

यही नहीं, इस गठबंधन में ठाकरे गुट की शिवसेना, शिंदे गुट की शिवसेना, अजित पवार की NCP, शरद पवार की NCP और बच्चू कडू की प्रहार जनशक्ति पक्ष भी शामिल हैं. इस नए गठबंधन को अकोला के जिला प्रशासन के पास औपचारिक रूप से रजिस्टर कराया गया है.

सीटों का गणित ऐसे हुआ सेट

अकोट नगर पालिका में कांग्रेस को 6 सीटें, शिंदेसेना को 1, उद्धव ठाकरे गुट को 2, वंचित को 2, अजित पवार की NCP को 2, शरद पवार की NCP को 1, प्रहार को 3 और MIM को 5 सीटें मिली थीं. BJP के नेतृत्व वाले ‘अकोट विकास मंच’ में BJP की 11 सीटों के साथ सहयोगी दलों की ताकत जोड़कर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया गया.

अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या सत्ता की खातिर BJP अपने पुराने उसूल और राजनीतिक लाइन से समझौता कर रही है. कांग्रेस के बाद अब AIMIM से गठबंधन ने ‘पार्टी विद डिफरेंस’ के दावे पर एक बार फिर बहस छेड़ दी है.