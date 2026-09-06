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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'रईसी हो तो ऐसी' लैंड क्रूजर को पट्टे से बांध टहलाने निकली लड़की

'रईसी हो तो ऐसी' लैंड क्रूजर को पट्टे से बांध टहलाने निकली लड़की

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की लैंड क्रूजर जैसी भारी भरकम कार को एक पट्टे से खींचती दिखाई दे रही है. लड़की आगे आगे चल रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Sep 2026 07:03 PM (IST)
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रईस और दबंग लोगों को जब कोई कार खरीदनी होती है तो अक्सर वो आंख बंद करके लैंड क्रूजर का रुख कर लेते हैं. लैंड क्रूजर एक बड़ी और प्रीमियम एसयूवी है जो आपको दमदार रोड प्रजेंस देती है. लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ने इस कार के चाहने वालों का दिल तोड़ दिया है. खास बात ये है कि उससे भी बुरा हाल हुआ है फॉर्च्यूनर के चाहने वालों का. वीडियो में जो दृश्य दिखाए गए हैं उसे देखकर आप भी अपना माथा पीट लेंगे.

लड़की ने लैंड क्रूजर कार पर बांधा पट्टा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की लैंड क्रूजर जैसी भारी भरकम कार को एक पट्टे से खींचती दिखाई दे रही है. लड़की आगे आगे चल रही है और उसके हाथ में एक पट्टा है जो लैंड क्रूजर कार से बंधा हुआ है, वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स कार में बैठा है जो धीरे धीरे लैंड क्रूजर को आगे बढ़ा रहा है. यह सीन देखकर लैंड क्रूजर के चाहने वालों को थोड़ा बुरा लग सकता है लेकिन जब सिर पर रईसी का भूत सवार हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसी बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं.

 
 
 
 
 
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दहाड़ से डर गईं बाकी कारें

खास बात ये है कि लड़की लैंड क्रूजर के साथ एक तगड़ा सीन करती है. जब लड़की कार को लेकर जा रही होती है तो वहां लाइन से तीन से चार फॉर्च्यूनर लेजेंडर कारें खड़ी हैं. लैंड क्रूजर में बैठा ड्राइवर स्टियरिंग को इन कारों की तरफ घुमाता है तो ये कारें ऐसे पीछे हो जाती हैं मानों लैंड क्रूजर से डरकर पीछे हटी हों. ये सीन एक दम अलग अंदाज में दिखाया गया है जिसे कोई भी देखकर लैंड क्रूजर को शेर और बाकी कारों को कुछ और समझेगा. हालांकि यूजर्स का कहना है कि पट्टा शेरों को नहीं बांधा जाता.

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यूजर्स बोले, शेर को पट्टा नहीं बांधा जाता

वीडियो को 007carcare नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह क्या क्रिएटिव रील बनाई है. एक और यूजर ने लिखा...दीदी शायद भूल गई कि शेरों को पट्टा नहीं बांधा जाता, आपने पट्टा बांधकर कुछ और ही दिखा दिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...रईसी हो तो ऐसी, क्या बात है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Sep 2026 07:03 PM (IST)
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