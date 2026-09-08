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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी

'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी

25 साल की रिया का शव उनके अपार्टमेंट में मिला था. इस केस में उनके पति रामानुजन को गिरफ्तार किया गया. मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया. इस दौरान रामानुजन ने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 08 Sep 2026 02:47 PM (IST)
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असम के गुवाहाटी के बेलटोला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. 25 साल की रिया तुलादकर महिला का शव उसके फ्लैट के अंदर मिला है और कटा हुआ सिर फ्रिज के अंदर मिला था. इस केस में उनके पति रामानुजन गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था. रामानुज गोस्वामी ने मंगलवार को अदालत ले जाते समय एक बयान दिया है. उसने कहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, न ही कोई माफी मांगनी है.

शुगर डैडी को मार दूंगा
रामानजुन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, सने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और जेल से छूटने के बाद मैं उस 'शुगर डैडी' को मार डालूंगा. जब पत्रकारों ने बार-बार उस व्यक्ति की पहचान बताने के लिए कहा, तो वह नाराज हो गया और मीडियाकर्मियों के साथ बदतमीजी से पेश आया.

पुलिस हिरासत में भेजा गया
मंगलवार को गोस्वामी को अदालत में पेश किया गया. उन्हें एक दिन पहले ही सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. लगभग दो दिनों तक अपने घर से दूर रहने के बाद, उन्होंने रविवार देर रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था.

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और उससे इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है.जांच करने वालों को शक है कि बहस के बाद गोस्वामी ने तालुकदार पर किसी धारदार हथियार से हमला किया. जिस व्यक्ति को उसने "शुगर डैडी" कहा था, उसकी पहचान और उस टिप्पणी के पीछे की परिस्थितियां अब जांच का हिस्सा बन सकती हैं.

फ्रिज में मिला सिर
यह मामला 6 सितंबर को तब सामने आया जब गुवाहाटी में पड़ोसियों ने जोड़े के अपार्टमेंट से बदबू आने की शिकायत की. निवासियों ने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने नवविवाहित जोड़े को दो दिनों से नहीं देखा था और उनके दोनों मोबाइल फोन भी बंद थे. शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला की गर्दन पर कथित तौर पर दाओ से हमला किया गया था. उसके बाद सिर को धड़ से अलग कर काले रंग की पॉलीथिन में रखा गया था और फ्रिज में छिपा दिया गया. महिला के हाथों की उंगलिया भी काट दी गई थीं. महिला का बाकी शव बिना कपड़ों के मिला.

ये भी पढ़ें: महिला को बिना कानूनी मौका दिए बांग्लादेश भेजने पर हाईकोर्ट सख्त, पति को 2 लाख मुआवजा

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 08 Sep 2026 02:47 PM (IST)
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