संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'

सत्य निकेतन हादसा मामले में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी उपायुक्त समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया. इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुःख की बात तो यह है कि ऐसी त्रासदी में भी बीजेपी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाज़ नहीं आती. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ परोसते परोसने की आदी हो गई है. उन्होंने कहा कि जब 2008 में सीलमपुर इलाके में एक बिल्डिंग गिरी थी तब शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने DC MCD, EX EN, AE और JE सबको निलंबित किया था.

अपने एक्स पोस्ट में संदीप दीक्षित ने कहा, "दो दिन पहले जो दिल दहलाने वाली दुर्घटना हुई, उसके संबंध में दिल्ली सरकार ने आज DC MCD और निर्माण से जुड़े कुछ अधिकारियों को निलंबित करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है, जो पूर्व की कोई सरकार नहीं कर पाई. लेकिन झूठ परोसते परोसते ये इतने आदि हो गए हैं, कि भूल गए की 2008 में सीलमपुर इलाके में ऐसे एक निजी इमारत जब गिरी थी, तो शीला जी के नेत्रित्व की कांग्रेस सरकार ने DC MCD, EX EN, AE, JE - सबको निलंबित किया था. खैर, जब दिल्ली को ही कोई काम की परवाह नहीं, तो नेताओं से क्या उम्मीद करें."