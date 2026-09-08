Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसंदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'

संदीप दीक्षित बोले, 'जब 2008 में बिल्डिंग गिरी थी तो कांग्रेस सरकार...'

संदीप दीक्षित ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो झूठ परोसने की आदी हो गई है. उन्होंने 2008 में सीलमपुर में बिल्डिंग गिरने की घटना का जिक्र किया जब शीला दीक्षित की सरकार थी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 08 Sep 2026 03:09 PM (IST)
Preferred Sources

सत्य निकेतन हादसा मामले में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी उपायुक्त समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया. इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुःख की बात तो यह है कि ऐसी त्रासदी में भी बीजेपी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाज़ नहीं आती. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी झूठ परोसते परोसने की आदी हो गई है. उन्होंने कहा कि जब 2008 में सीलमपुर इलाके में एक बिल्डिंग गिरी थी तब शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने DC MCD, EX EN, AE और JE सबको निलंबित किया था.

अपने एक्स पोस्ट में संदीप दीक्षित ने कहा, "दो दिन पहले जो दिल दहलाने वाली दुर्घटना हुई, उसके संबंध में दिल्ली सरकार ने आज DC MCD और निर्माण से जुड़े कुछ अधिकारियों को निलंबित करते हुए कहा कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय रहा है, जो पूर्व की कोई सरकार नहीं कर पाई. लेकिन झूठ परोसते परोसते ये इतने आदि हो गए हैं, कि भूल गए की 2008 में सीलमपुर इलाके में ऐसे  एक निजी इमारत जब गिरी थी, तो  शीला जी के  नेत्रित्व की कांग्रेस सरकार ने DC MCD, EX EN, AE, JE - सबको निलंबित किया था. खैर, जब दिल्ली को ही कोई काम की परवाह नहीं, तो नेताओं से क्या उम्मीद करें."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Read More
Published at : 08 Sep 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Sandeep Dikshit DELHI NEWS Satya Niketan Delhi Satya Niketan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
DU छात्रसंघ चुनाव में नया मुद्दा बना PG हादसा, छात्रों की सुरक्षा के उठेंगे बड़े सवाल
DU छात्रसंघ चुनाव में नया मुद्दा बना PG हादसा, छात्रों की सुरक्षा के उठेंगे बड़े सवाल
दिल्ली NCR
मणिपुर टीचर हत्याकांड: सीढ़ियों पर दौड़ाया, बेरहमी से पीटा फिर फरार... CCTV ने खोले राज
मणिपुर टीचर हत्याकांड: सीढ़ियों पर दौड़ाया, बेरहमी से पीटा फिर फरार... CCTV ने खोले राज
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन हादसा: HC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार! कहा- कल ही तो...
सत्य निकेतन हादसा: HC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार! कहा- कल ही तो...
दिल्ली NCR
BRICS Summit से पहले दिल्लीवालों के लिए जरूरी सलाह, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
BRICS Summit से पहले दिल्लीवालों के लिए जरूरी सलाह, जरूर पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
मध्य प्रदेश
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
स्पोर्ट्स
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
10 साल, फर्जी स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
फूड
Arhar Dal: भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget