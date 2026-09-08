सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत

सुपौल के एक मदरसा में खाना खाने के बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई जबकि एक बच्ची की मौत हो गई है. मामला बसबिट्टी रोड स्थित नगर परिषद वार्ड नंबर-19 स्थित एक निजी मदरसे का है.

बीते सोमवार (07 सितंबर, 2026) की रात खाना खाने के बाद चार छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई. सभी को शहर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान आज (मंगलवार) एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि अन्य छात्राओं का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

दो साल से संचालित है यह मदरसा

मृतक छात्रा की पहचान नेमुआ निवासी कमरे आलम की 10 वर्षीय बेटी अलफिशा के रूप में हुई है. बताया गया कि अलफिशा करीब डेढ़ से दो वर्षों से इसी मदरसा में रहकर पढ़ाई कर रही थी. मदरसा प्रबंधन के अनुसार, यहां करीब 60-65 छात्राएं आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा ग्रहण करती हैं. यह मदरसा दो साल से संचालित है.

खाना खाने के बाद बिगड़ी तबीयत

मदरसा के संचालक खलील रहमान ने बताया कि बीते सोमवार को अलफिशा की मां अपनी बेटी से मिली थीं. वह बच्ची को मिठाई और समोसा देकर वापस चली गईं. इसके बाद रात में खाना खाने वाली चार छात्राओं की तबीयत अचानक खराब हो गई.

बीमार होने वाली छात्राओं में अलफिशा के अलावा आफिया, सहाना खातून और हलीमा सादिया शामिल हैं. आनन-फानन में सभी को निजी क्लिनिक ले जाया गया. इलाज के दौरान अलफिशा की हालत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया.

परिजनों ने नहीं कराया पोस्टमार्टम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मदरसा पहुंची. जांच की गई. मदरसा के संचालक और अन्य से पूछताछ की गई. उधर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है.

सदर एसडीएम मनोहर कुमार साह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वे एसडीपीओ और थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने एक छात्रा की मौत की पुष्टि की. कहा कि दो-तीन अन्य छात्राओं का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम सावन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय की टीम ने भी मदरसे का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने संस्था के संचालन, उपलब्ध सुविधाओं, छात्राओं के रहने की व्यवस्था और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी जुटाई. यह भी जांच की जा रही है कि संस्था को छात्राओं को आवासीय रूप से रखने की अनुमति प्राप्त है या नहीं और निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं.

सदर एसडीओ के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला फूड पॉइजनिंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, लेकिन छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी.

क्या बोले एसपी?

एसपी शरथ आरएस ने बताया कि पुलिस को बसबिट्टी रोड स्थित मदरसे में एक बच्ची की मौत और कई अन्य बच्चियों के बीमार होने की सूचना मिली थी. डॉक्टरों से बातचीत और जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आएगी.

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