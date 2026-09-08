2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने शनिवार को केरल के त्रिशूर में NH 544 पर पलियक्कारा टोल प्लाजा के सभी 12 गेट खोलने का आदेश दिया. ऐसा उन्होंने टोल प्लाजा के दोनों तरफ 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगने के कारण किया. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, गोपी शाम करीब 5.45 बजे त्रिशूर से एर्नाकुलम जा रहे थे. जब उनका काफिला मन्नुथी-अंगमाली स्ट्रेच पर पहुंचा तो उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ा.

जाम के बीच मंत्री के पुलिस एस्कॉर्ट ने उनके लिए रास्ता बनाया और उन्हें वहां से निकाल लिया गया. गोपी ने कहा कि लंबी लाइन देखकर उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और उन्होंने दखल देने का फैसला किया. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कानूनी नियम हैं कि अगर गाड़ियां लंबी लाइन में खड़ी हों तो इंजन चालू रहने से ईंधन की बर्बादी और धुएं के उत्सर्जन को देखते हुए अदालत के निर्देश हैं कि उन्हें गुजरने देने के लिए टोल गेट खोल दिए जाने चाहिए.

टोल स्टाफ को लेकर क्या कहा

सुरेश गोपी ने साफ किया कि टोल स्टाफ बस अपना काम कर रहे थे और जाम के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि टोल वसूलने के लिए टोल ऑपरेटरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब गाड़ियों की संख्या ज्यादा हो, तो इस प्रक्रिया में काफी समय लग सकता है.

मंत्री ने सुझाव दिया कि जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों को भारी ट्रैफिक वाले दिनों में पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहिए और टोल प्लाजा पर दखल देना चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर जिला कलेक्टर या स्थानीय अधिकारी ऐसे दिनों में इन टोल गेट पर आकर पुलिस के साथ तालमेल बिठाएं और ज्यादा ध्यान दें, तो यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी."

लोगों को आ रहा था गुस्सा- गोपी

त्रिशूर के सांसद ने यह भी माना कि कुछ वाहन चालकों को उनके काफिले के गुजरने पर बुरा लगा. भले ही उससे जाम हटवाने में मदद मिली. उन्होंने कहा, "जब पायलट गाड़ी मुझे आगे ले जा रही थी, तो मैं कई ऐसे लोगों के पास से गुजरा जिन्हें इस पर गुस्सा आ रहा था लेकिन मुझे इस बात से संतुष्टि है कि बाद में सभी आगे बढ़ते हुए काफी राहत महसूस कर पाए." पुलिस के अनुसार लगभग 30 मिनट में दोनों तरफ का जाम काफी कम हो गया, जिसके बाद मंत्री वहां से रवाना हुए.

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