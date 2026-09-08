How To Cook Arhar Dal Without Pressure Cooker: दाल भारतीय घरों के खाने का ऐसा हिस्सा है, जिसके बिना बहुत सी थालियां अधूरी लगती हैं. गरमा-गरम चावल के साथ हो या रोटी, पराठे या जीरा राइस के साथ, दाल का स्वाद हर बार खाने को पूरा कर देता है. अरहर की दाल यानी तूर दाल तो खासतौर पर ज्यादातर घरों में बनाई जाती है. इसका स्वाद हल्का होता है और अच्छी तरह पकने के बाद यह इतनी नरम और क्रीमी हो जाती है कि मसालों के साथ आसानी से घुल-मिल जाती है.

हालांकि, दाल बनाना आसान लगता है, लेकिन सही स्वाद और गाढ़ापन लाना हर बार आसान नहीं होता. कभी दाल बहुत पतली हो जाती है, तो कभी इतनी गाढ़ी कि चावल के साथ मिलाना मुश्किल लगे. कई बार दाल पक तो जाती है, लेकिन उसमें वो देसी स्वाद और खुशबू नहीं आती, जिसकी वजह से पूरा खाना फीका लगने लगता है. अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है या आप दाल को बिल्कुल देसी तरीके से भगोने में बनाना चाहते हैं, तो इसका तरीका काफी आसान है. बस दाल को सही तरह से भिगोने, पकाने और आखिर में तड़का लगाने पर थोड़ा ध्यान देना होगा.

अरहर की दाल के लिए चाहिए ये सामान

एक कप अरहर दाल, एक बारीक कटा प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, आधा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, एक चम्मच जीरा, नमक, हरा धनिया, पानी और तड़के के लिए घी या तेल लें. देसी स्वाद के लिए घी का इस्तेमाल किया जाए तो दाल की खुशबू और स्वाद दोनों काफी बढ़ जाते हैं.





सबसे पहले दाल को भिगोएं

एक कप अरहर दाल को दो से तीन बार साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. जब तक पानी काफी हद तक साफ न हो जाए, दाल को धोते रहें. इसके बाद दाल को करीब 20 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दें. इस छोटे से स्टेप से दाल जल्दी गलती है और भगोने में पकाने का समय भी कुछ कम हो जाता है. साथ ही दाल पकने के बाद ज्यादा अच्छी तरह नरम होती है.

भगोने में ऐसे पकाएं दाल

अब एक भारी तले वाला भगोना लें और उसमें भीगी हुई दाल डाल दें. इसमें करीब 3 से 4 कप पानी, हल्दी और थोड़ा नमक डालें. भगोने को मध्यम आंच पर रखें और दाल को पकने दें. जब पानी में उबाल आने लगे, तो ऊपर जमा होने वाला झाग चम्मच से निकाल सकते हैं. अब आंच धीमी से मध्यम रखें और दाल को धीरे-धीरे पकने दें. बीच-बीच में इसे चलाते रहें, ताकि दाल नीचे से चिपके नहीं. भगोने में अरहर दाल को पूरी तरह नरम होने में आमतौर पर कुकर से ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में तेज आंच पर पकाने के बजाय धीमी आंच पर पकाना बेहतर है.





जब दाल के दाने अच्छी तरह गल जाएं और आसानी से दबने लगें, तो चम्मच या दाल घोटने वाले उपकरण से इसे हल्का मैश कर दें. इससे दाल का टेक्सचर ज्यादा मलाईदार हो जाएगा. अगर दाल बहुत गाढ़ी लगे, तो थोड़ा गर्म पानी डालकर मनचाहा गाढ़ापन तैयार कर सकते हैं.

अब आएगा असली देसी स्वाद वाला तड़का

दाल का स्वाद बढ़ाने में तड़के का सबसे बड़ा हाथ होता है. इसके लिए एक छोटी कड़ाही गर्म करें और उसमें एक से दो चम्मच घी डालें. घी गर्म होने पर जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च डाल दें. लहसुन को तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए. इसके बाद कटा हुआ प्याज डालकर भूनें. प्याज के नरम और हल्के सुनहरे होने तक इसे पकाएं. अब इसमें कटे हुए टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक टमाटर अच्छी तरह गलकर मसाले के साथ मिल न जाएं. अंत में लाल मिर्च पाउडर डालें और कुछ सेकंड के लिए भूनें. इस समय तड़के से आने वाली खुशबू ही बता देगी कि दाल में स्वाद आने वाला है.

दाल में तड़का मिलाकर ऐसे पकाएं

अब तैयार तड़के को भगोने में पक रही दाल में डाल दें और अच्छी तरह मिला दें. दाल को धीमी आंच पर करीब 5 से 7 मिनट और पकने दें. इससे तड़के का स्वाद दाल में अच्छी तरह घुल जाएगा और उसकी खुशबू भी और बढ़ जाएगी. अगर दाल ज्यादा गाढ़ी हो गई है, तो थोड़ा गर्म पानी डाल सकते हैं. वहीं अगर दाल बहुत पतली है, तो कुछ मिनट बिना ढके धीमी आंच पर पकाने से वह गाढ़ी हो जाएगी. आखिर में ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालें और चाहें तो एक चम्मच घी भी डाल दें.

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दाल को किसके साथ परोसें?

गरमा-गरम देसी अरहर दाल को सादे चावल, जीरा राइस, रोटी, फुल्के या पराठे के साथ परोसा जा सकता है. साथ में पापड़, अचार, प्याज, सलाद और थोड़ा दही हो तो साधारण खाना भी पूरा देसी स्वाद देने लगता है. अगर आपको दाल में हल्की खटास पसंद है, तो परोसने से ठीक पहले थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं.

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