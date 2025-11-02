सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती चलती ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर रील बनाती दिखाई दे रही है. वीडियो में लड़की मुस्कुराते हुए कैमरे की ओर देखती है और गाने की धुन पर झूमती है. लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है जिससे दर्शकों की सांसें अटक जाती हैं. जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है, लड़की का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लगभग ट्रेन से बाहर गिरने वाली होती है. सौभाग्य से वह समय रहते खुद को संभाल लेती है और एक पल के लिए गहरी सांस लेते हुए राहत महसूस करती है.

दरवाजे पर खड़ी हो रील बना रही थी लड़की

वीडियो में लड़की ने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी है और वह दरवाजे के किनारे झुककर मोबाइल कैमरे की ओर देखकर स्माइल कर रही होती है. अचानक उसका पैर फिसलता है और वह खुद को दरवाजे की हैंडल पकड़कर रोक लेती है. यह पूरा वाकया सेकंडों में घटता है लेकिन देखने वालों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी से वायरल हो गया है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

होते-होते रह गई यम दर्शन

वीडियो देखकर साफ झलकता है कि सोशल मीडिया के चक्कर में लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं. जहां एक ओर कुछ यूजर्स लड़की के सुरक्षित बच जाने पर राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं कई लोग इसे “रील की दीवानगी का खतरनाक उदाहरण” बता रहे हैं.

यूजर्स ने जताई नाराजगी

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गया है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कई यूजर्स ने लड़की की हरकत पर नाराजगी जताई है. किसी ने लिखा “ये स्टंट नहीं बेवकूफी है.” तो किसी ने कहा “थोड़ी सी लापरवाही और जान जा सकती थी.” कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस तरह के वीडियो दूसरों को गलत प्रेरणा देते हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है.

