रील बना रही थी लड़की, पीछे कार और डंपर में हुई खौफनाक टक्कर

सोशल मीडिया पर आजकल रील बनाने की ऐसी सनक सवार है कि लोग जगह और माहौल तक देखना भूल जाते हैं. कोई ट्रेन के आगे, तो कोई बीच हाईवे पर कैमरा चालू करके खड़ा हो जाता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की अजीबोगरीब और अतरंगी कपड़ों में हाईवे के किनारे रील रिकॉर्ड कर रही थी. लेकिन तभी उसके ठीक पीछे एक ऐसा खौफनाक हादसा हो गया, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. लड़की के रील बनाने के दौरान ही पीछे एक तेज रफ्तार कार और डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई.

कैमरे में खोई थी लड़की: पीछे मच गया चीख-पुकार और हड़कंप

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपने अनोखे पहनावे में पूरी मस्ती के साथ कैमरे के सामने पोज दे रही थी. उसका पूरा ध्यान अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग पर ही था. लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके पीछे क्या होने वाला है. जैसे ही वह डांस या पोज देने की शुरुआत करती है, ठीक उसी वक्त पीछे सड़क पर एक कार अनियंत्रित होकर सीधे खड़े या चल रहे डंपर से जा टकराती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज सुनकर रील बना रही लड़की भी एक पल के लिए सहम गई.

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हंसी का माहौल बदला सन्नाटे में: सेकंडों में वायरल हुआ वीडियो

एक साधारण सा रील बनाने का पल अचानक से एक खौफनाक हादसे के दृश्य में बदल गया. गनीमत यह रही कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां सीधे लड़की से नहीं टकराईं, वरना उसकी जान पर बन आती. हादसे का यह पूरा घटनाक्रम लड़की के फोन के कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो गया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल गया है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि कैसे एक तरफ रील का नाटक चल रहा था और दूसरी तरफ इतना बड़ा हादसा हो गया.

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यूजर्स बोले- 'सुधर जाओ वरना भारी पड़ेगा'

यह वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर एक बार फिर सड़क सुरक्षा और रील बनाने के खतरों पर बहस छिड़ गई है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. लोगों का कहना है कि हाईवे जैसी व्यस्त और खतरनाक जगहों पर रील बनाना खुद के साथ-साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है. यूजर्स का मानना है कि इस बार तो लड़की बाल-बाल बच गई, लेकिन इस तरह की लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है.

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