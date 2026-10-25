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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरील बना रही थी लड़की, पीछे कार और डंपर में हुई खौफनाक टक्कर

रील बना रही थी लड़की, पीछे कार और डंपर में हुई खौफनाक टक्कर

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपने अनोखे पहनावे में पूरी मस्ती के साथ कैमरे के सामने पोज दे रही थी. उसका पूरा ध्यान अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग पर ही था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Oct 2026 06:13 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर आजकल रील बनाने की ऐसी सनक सवार है कि लोग जगह और माहौल तक देखना भूल जाते हैं. कोई ट्रेन के आगे, तो कोई बीच हाईवे पर कैमरा चालू करके खड़ा हो जाता है. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक लड़की अजीबोगरीब और अतरंगी कपड़ों में हाईवे के किनारे रील रिकॉर्ड कर रही थी. लेकिन तभी उसके ठीक पीछे एक ऐसा खौफनाक हादसा हो गया, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे. लड़की के रील बनाने के दौरान ही पीछे एक तेज रफ्तार कार और डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई.

कैमरे में खोई थी लड़की: पीछे मच गया चीख-पुकार और हड़कंप

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की अपने अनोखे पहनावे में पूरी मस्ती के साथ कैमरे के सामने पोज दे रही थी. उसका पूरा ध्यान अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग पर ही था. लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसके पीछे क्या होने वाला है. जैसे ही वह डांस या पोज देने की शुरुआत करती है, ठीक उसी वक्त पीछे सड़क पर एक कार अनियंत्रित होकर सीधे खड़े या चल रहे डंपर से जा टकराती है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी आवाज सुनकर रील बना रही लड़की भी एक पल के लिए सहम गई.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

हंसी का माहौल बदला सन्नाटे में: सेकंडों में वायरल हुआ वीडियो

एक साधारण सा रील बनाने का पल अचानक से एक खौफनाक हादसे के दृश्य में बदल गया. गनीमत यह रही कि दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां सीधे लड़की से नहीं टकराईं, वरना उसकी जान पर बन आती. हादसे का यह पूरा घटनाक्रम लड़की के फोन के कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो गया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल गया है. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं कि कैसे एक तरफ रील का नाटक चल रहा था और दूसरी तरफ इतना बड़ा हादसा हो गया.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

यूजर्स बोले- 'सुधर जाओ वरना भारी पड़ेगा'

यह वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर एक बार फिर सड़क सुरक्षा और रील बनाने के खतरों पर बहस छिड़ गई है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. लोगों का कहना है कि हाईवे जैसी व्यस्त और खतरनाक जगहों पर रील बनाना खुद के साथ-साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डालना है. यूजर्स का मानना है कि इस बार तो लड़की बाल-बाल बच गई, लेकिन इस तरह की लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा 

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 06:13 PM (IST)
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