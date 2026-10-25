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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये है सरकारी सिस्टम... ट्रेन गुजरने के बाद फाटक बंद करने के लिए निकला गेटमैन; वीडियो वायरल

ये है सरकारी सिस्टम... ट्रेन गुजरने के बाद फाटक बंद करने के लिए निकला गेटमैन; वीडियो वायरल

बड़ा हादसा होते-होते टला, ड्यूटी के दौरान सोता रहा गेटमैन, बिना फाटक बंद हुए गुजर गई ट्रेन. ट्रेन निकलने के बाद बनियान में बाहर आया कर्मचारी, वीडियो देख लोगों ने उठाए सवाल.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों रेलवे के एक गेटमैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उसकी ड्यूटी पर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो में गेटमैन ड्यूटी के दौरान सोता नजर आ रहा है. इसी बीच ट्रेन वहां से गुजर जाती है, लेकिन रेलवे फाटक बंद नहीं किया जाता. हैरानी की बात यह है कि ट्रेन गुजरने के बाद गेटमैन बनियान और शॉर्ट्स पहने बाहर निकलता दिखाई देता है. इस वीडियो को देखकर लोग रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारी की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

ड्यूटी के दौरान सोता रहा गेटमैन

वायरल वीडियो में एक रेलवे क्रॉसिंग दिखाई देती है. दावा किया जा रहा है कि गेटमैन ड्यूटी के दौरान सो रहा था और इसी बीच ट्रेन वहां से गुजर गई. इस दौरान फाटक बंद नजर नहीं आता. ट्रेन के गुजरने के बाद गेटमैन बनियान और शॉर्ट्स पहने बाहर निकलता दिखाई देता है. इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जता रहे हैं. रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन की जिम्मेदारी होती है कि ट्रेन आने से पहले फाटक बंद किया जाए, ताकि सड़क से गुजरने वाले लोग और वाहन सुरक्षित रहें.

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हो सकता था बड़ा हादसा

रेलवे क्रॉसिंग पर थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. अगर ट्रेन गुजरते समय फाटक खुला रहे तो सड़क पार करने वाले लोग या वाहन उसकी चपेट में आते हैं. इससे जान-माल का नुकसान  हो सकता था. इसलिए गेटमैन के लिए ड्यूटी के दौरान सतर्क रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है. 

यूजर्स  की प्रतिक्रियाएं 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग गेटमैन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ड्यूटी के समय सोना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. वहीं, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसी कामचोरी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. कुछ यूजर्स ने रेलवे अधिकारियों से मामले की जांच करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि रेलवे जैसे जरूरी विभाग में कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती भी कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 12:07 PM (IST)
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