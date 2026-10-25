ये है सरकारी सिस्टम... ट्रेन गुजरने के बाद फाटक बंद करने के लिए निकला गेटमैन; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों रेलवे के एक गेटमैन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग उसकी ड्यूटी पर सवाल उठा रहे हैं. वीडियो में गेटमैन ड्यूटी के दौरान सोता नजर आ रहा है. इसी बीच ट्रेन वहां से गुजर जाती है, लेकिन रेलवे फाटक बंद नहीं किया जाता. हैरानी की बात यह है कि ट्रेन गुजरने के बाद गेटमैन बनियान और शॉर्ट्स पहने बाहर निकलता दिखाई देता है. इस वीडियो को देखकर लोग रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारी की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं.

ड्यूटी के दौरान सोता रहा गेटमैन

वायरल वीडियो में एक रेलवे क्रॉसिंग दिखाई देती है. दावा किया जा रहा है कि गेटमैन ड्यूटी के दौरान सो रहा था और इसी बीच ट्रेन वहां से गुजर गई. इस दौरान फाटक बंद नजर नहीं आता. ट्रेन के गुजरने के बाद गेटमैन बनियान और शॉर्ट्स पहने बाहर निकलता दिखाई देता है. इस दृश्य को लेकर सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जता रहे हैं. रेलवे क्रॉसिंग पर गेटमैन की जिम्मेदारी होती है कि ट्रेन आने से पहले फाटक बंद किया जाए, ताकि सड़क से गुजरने वाले लोग और वाहन सुरक्षित रहें.

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हो सकता था बड़ा हादसा

रेलवे क्रॉसिंग पर थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. अगर ट्रेन गुजरते समय फाटक खुला रहे तो सड़क पार करने वाले लोग या वाहन उसकी चपेट में आते हैं. इससे जान-माल का नुकसान हो सकता था. इसलिए गेटमैन के लिए ड्यूटी के दौरान सतर्क रहना और सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है.

ट्रेन निकलने के बाद चड्डी , बनियान में निकले गेटमैन । जय हो गेटमैन जी https://t.co/qpTkzl2mIX — Yogendra Gupta (@Yogendra255075) October 22, 2026

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग गेटमैन की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ड्यूटी के समय सोना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार है. वहीं, कई लोग कह रहे हैं कि ऐसी कामचोरी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. कुछ यूजर्स ने रेलवे अधिकारियों से मामले की जांच करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि रेलवे जैसे जरूरी विभाग में कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती भी कई लोगों की जान खतरे में डाल सकती है.

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