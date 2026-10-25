बंदे ने लौटाए खोए हुए 67 हजार, गिनने लगा मालिक फिर दिए 400 रुपये; छूटे ठहाके

कहावत है कि "ईमानदारी का फल मीठा होता है", लेकिन आजकल की दुनिया में यह फल इतना सस्ता हो गया है कि पूछिए मत! सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही अजब-गजब और हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देने वाला मामला छाया हुआ है. एक सीधे-सादे और भले इंसान को सड़क पर 67,400 रुपये से भरा बैग मिला. उसने एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह नियत साफ रखी और पाई-पाई का हिसाब लगाकर सारे पैसे उसके मालिक तक पहुंचा दिए. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

पहले गिना एक-एक नोट, फिर चेक की गांधी जी की फोटो

जैसे ही ईमानदार भाई साहब पैसे लेकर मालिक के पास पहुंचे, मालिक के चेहरे पर राहत से ज्यादा 'शंका' के भाव थे. धन्यवाद बोलना तो दूर, मालिक ने तुरंत चश्मा चढ़ाया और किसी बैंक के कड़क कैशियर की तरह 500-500 के नोट गिनने शुरू कर दिए. एक-एक नोट को ऐसे चेक किया गया मानो जलपरी का पसीना लगा हो. पूरे 67,400 रुपये गिनने के बाद जब हिसाब एकदम टकाटक निकला, तब जाकर मालिक की सांस में सांस आई.

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महानता का 'विराट' पुरस्कार: 67 हजार लौटाने पर मिले पूरे 400 रुपये!

गिनती पूरी होने के बाद ईमानदार बंदा सोच रहा होगा कि शायद मालिक खुश होकर दुआएं देगा या कम से कम एक कप कड़क चाय ही पिला देगा. लेकिन मालिक ने तो दिल की दरियादिली के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले! उसने पर्स से बड़े ही गर्व के साथ '400 रुपये' निकाले और उस शख्स की हथेली पर रख दिए. मतलब 67,000 मालिक के और 400 रुपये 'ईमानदारी की टिप'! भाई साहब 400 रुपये हाथ में लेकर सोचने लगे कि 'इससे अच्छा तो मैं 67 हजार रख लेता और 400 रुपये इसे इनाम में दे देता.'

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इंटरनेट पर छूटे ठहाके: 'अगली बार पर्स मिले तो 400 रुपये काटकर वापस करना'

यह वाकया सामने आते ही सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों की बाढ़ आ गई है. लोग मालिक की इस 'कंजूसी' और 'दरियादिली' का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "400 रुपये देने के लिए भी मालिक का कलेजा कितना भारी हुआ होगा, यह सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं." वहीं दूसरे यूजर ने सलाह दी, "भाई, अगली बार अगर इसका पर्स मिले तो 67,000 रुपये लौटाना और 400 रुपये खुद रख लेना, कहना हिसाब बराबर हो गया."

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