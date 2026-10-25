क्रेन से टकराई मेट्रो, मच गई चीख पुकार, कलेजा फाड़ देगा वीडियो

सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसे खौफनाक वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठे. इन दिनों इंटरनेट पर ब्राजील से आया एक बेहद हैरान और डरा देने वाला एक्सीडेंट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. साओ पाउलो (Sao Paulo) में हुए इस हादसे के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे रेलवे ट्रैक पर अचानक गिरी एक भारी-भरकम क्रेन से तेज रफ्तार ट्रेन की भीषण टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि क्रेन का मलबा सीधे नीचे चल रही व्यस्त सड़क पर जा गिरा, जहां गाड़ियां और पैदल यात्री मौजूद थे.

तेज रफ्तार ट्रेन से हुई आमने-सामने की खौफनाक टक्कर

वायरल हो रहे इस सनसनीखेज वीडियो में दिखाई देता है कि साओ पाउलो में अचानक एक विशालकाय क्रेन रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बीचों-बीच गिर जाती है. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या ट्रैक को साफ कराया जाता, उसी समय वहां से गुजर रही तेज रफ्तार ट्रेन क्रेन से सीधे जा टकराई. ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर होते ही बहुत तेज धमाका हुआ और क्रेन के परखच्चे उड़ गए. यह भयानक दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं.

ब्राजील के साओ पाउलो में बड़ा ट्रेन हादसा! एलिवेटेड मोनोरेल ट्रैक पर अचानक एक विशाल निर्माण क्रेन गिर गया, जिससे आती हुई ऑटोमैटिक मोनोरेल ट्रेन की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि क्रेन का मलबा नीचे व्यस्त सड़क पर जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रेन यात्री सुरक्षित हैं...see more — संगीता माँझु बिश्नोई (@SangitaBishnoi_) October 25, 2026

बाल-बाल बचे पैदल यात्री और गाड़ियां

ट्रेन से टकराने के तुरंत बाद क्रेन का भारी-भरकम और लोहे का मलबा हवा में उछलते हुए सीधे पुल के नीचे बनी सड़क पर जा गिरा. राहत की बात यह रही कि जिस वक्त मलबा सड़क पर गिरा, वहां से कई गाड़ियां गुजर रही थीं और पैदल यात्री भी टहल रहे थे. गनीमत यह रही कि मलबे की चपेट में सीधे तौर पर कोई बड़ा वाहन नहीं आया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया. हालांकि, इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी और भगदड़ मच गई.

क्रेन ऑपरेटर हुआ गंभीर रूप से घायल

इस पूरे हादसे में क्रेन चला रहा ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद साओ पाउलो स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया. ट्रैक पर गिरी क्रेन की वजह से कुछ देर के लिए रेल सेवाएं भी बाधित रहीं. फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि आखिर क्रेन अचानक रेलवे ट्रैक पर कैसे गिर गई.

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यूजर्स बोले- 'जाको राखे साइयां मार सके न कोई'

हादसे का यह दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आते ही इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर आग की तरह फैल गया है. लाखों लोग अब तक इस वीडियो को देख चुके हैं. वीडियो पर कमेंट करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं. लोगों का कहना है कि जिस तरह क्रेन का भारी मलबा चलती सड़क पर गिरा, अगर किसी गाड़ी या इंसान के ऊपर गिर जाता तो कई जानें जा सकती थीं.

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