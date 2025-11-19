China Viral Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं के वीडियो सामने आते हैं, जो चौंका देते हैं. मां-बाप के सामने छोटे बच्चों का जिद करना तो आम बात है, लेकिन चीन में एक लड़की ने ऐसा ड्रामा कर दिया जिसे देखकर लोग दंग रह गए. यह मामला एक ज्वेलरी शोरूम का है, जहां एक लड़की को 2,40,000 युआन यानी करीब 30 लाख रुपए का नेकलेस पसंद आ गई. जब उसकी मां ने इतनी महंगी ज्वेलरी खरीदने से इंकार किया तो लड़की ने ऐसा हंगामा मचाया कि पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

लड़की ने बच्चों की तरह रोना शुरु किया

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लड़की जो उम्र में काफी बड़ी दिख रही है, अचानक बच्चों की तरह जमीन पर बैठ जाती है, रोने लगती है. वह बार-बार कहती है कि उसे वही नेकलेस चाहिए और अगर नहीं मिला तो वो दुकान से नहीं उठेगी. उसके इस बर्ताव को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. कई लोग तो इतना बड़ा टैन्ट्रम देखकर हंस भी पड़े.

Chinese giant baby: A woman fancies a 240,000 yuan necklace, her mother refuses to buy it, and then she throws a tantrum! pic.twitter.com/M3bI2cDpQt — Mayte Chummia (@Maytechummia) November 14, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लड़की काफी देर तक इसी तरह जिद करती रही. मां ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की किसी भी तरह शांत नहीं हुई. वह दुकान के बीचों-बीच बैठकर रोने-चिल्लाने लगी. दुकानदार भी इस अजीब स्थिति में असमंजस में पड़ गए. उन्होंने लड़की की मां से बात की और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला और बढ़ता गया.

यूजर्स ने लड़की को जायंट बेबी कहकर किया ट्रोल

आखिरकार लड़की की मां ने उसे जबरदस्ती उठाया और दुकान के बाहर ले गई, जहां भी वह नाराज होती दिखाई दी. बताया जा रहा है कि यह वीडियो तेजी से चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैल गया और लोगों ने लड़की को जायंट बेबी कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि यह बर्ताव बच्चों जैसा नहीं, बल्कि बचकानापन है.