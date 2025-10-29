Social Media Viral Video: ऑनलाइन शॉपिंग आज के टाइम में कौन नहीं करता है. आजकल ज्यादातर लोग बाहर जाकर शॉपिंग करने से अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं. इससे उनका टाइम बच जाता है, लेकिन यहीं कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग का फायदा भी उठाते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक डिलीवरी बॉय ग्राहक से सामान वापस लेने से इनकार कर रहा है. वीडियो में डिलीवरी बॉय दिखाता है कि कैसे ग्राहक इस्तेमाल किया हुआ सामान वापस करने की कोशिश कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में देखा गया कि डिलीवरी बॉय ग्राहक से उसका सामान वापस लेने पहुंचा था. वीडियो में उसके हाथ में एक जींस और एक जोड़ी जूते दिखाई दे रहे हैं. ये सामान एक लड़की ने मांगवाया था और अब वह इसे वापस करना चाहती है. लेकिन कपड़े पुराने और इस्तेमाल किए हुए दिखते हैं. हालांकि, ये घटना कहां कि है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

Delivery Guy Catches Customer Trying to Return used Products, Refuses to take them back! pic.twitter.com/WMQC1UnB1v — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 29, 2025

वीडियो में डिलीवरी बॉय कहता है कि ये नई जींस के बदले मुझे ये पुरानी जींस दे रही है और जूते भी इस्तेमाल किए हुए वापस कर रही है. लड़की डिलीवरी बॉय से कहती है मेरी जींस और जूते दोनों गलत आए है, जिसके कारण वह वापस करना चाहती है.

सामान फेंककर चला गया डिलीवरी बॉय

डिलीवरी बॉय ने सामान लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो सामान इस्तेमाल किया हुआ था और वह सामान वहीं फेंककर चला गया. वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने लड़की की बड़ी निंदा की.

लोगों ने कहा कि सामान अगर सही नहीं आया है तो उसे बिना इस्तेमाल किए वापस करना चाहिए. लोगों ने डिलीवरी बॉय की ईमानदारी की तारीफ की. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिटर्न पॉलिसी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं की सामान को इस्तेमाल करने के बाद रिटर्न किया जाए.