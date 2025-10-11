“पटना मेट्रो में तोहार स्वागत बा” रील पुत्रों ने मेट्रो को बनाया डिस्को- यूजर्स बोले, सुधर जाओ

बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में शुरू हुई मेट्रो को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था. मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद हर कोई इस मेट्रो को “बदलते बिहार की तस्वीर” बता रहा था. लेकिन अब इस मेट्रो को लेकर जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, उन्होंने सबको हैरान कर दिया है. एक ओर जहां लोग सफाई और अनुशासन की मिसाल बनने की उम्मीद कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों ने इस सपने को थूक और ठुमकों के बीच बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

पटना मेट्रो में युवती ने ठुमके लगाते हुए बनाई रील

अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती पटना मेट्रो के अंदर खुलेआम ठुमके लगाती दिखाई दे रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की तेज म्यूजिक पर डांस कर रही है और बाकी लोग मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बना रहे हैं. साफ दिख रहा है कि मेट्रो का डिब्बा किसी क्लब या डिस्को में तब्दील हो गया है. यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. किसी ने लिखा “पटना मेट्रो नहीं, टिक-टॉक ट्रेन है”, तो किसी ने कहा “बिहार वालों ने मेट्रो को भी कंटेंट बना दिया.”

Welcome to Patna Metro. This is really fast.pic.twitter.com/fkpXNAC88g — NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) October 11, 2025

इससे पहले गुटखा खाने वालों ने लगाई थी मेट्रो स्टेशन की लंका

यह पहला मामला नहीं है जब पटना मेट्रो का गलत इस्तेमाल हुआ हो. उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद यात्रियों द्वारा स्टेशन की दीवारों और प्लेटफॉर्म पर थूकने की तस्वीरें सामने आई थीं. सफाईकर्मियों ने शिकायत की थी कि लोग पान-गुटखा खाकर स्टेशन को पीकदान बना रहे हैं. अब इस ठुमके वाले वीडियो ने मामले को और गरमा दिया है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हर नई सुविधा को मनोरंजन का साधन बनाकर उसकी इज्जत उड़ाना ही रह गया है?

यूजर्स ने खूब लिए मजे

वीडियो को @NCMIndiaa नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...फ्री में डांस देखने को मिल रहा है और क्या चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...ये बिहार वाले किसी भी चीज को बर्बाद करने का दम रखते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...दिल्ली की तरह पटना की मेट्रो भी डिस्को बनने वाली है, आगे और क्या क्या देखना बाकी है अभी तो.

