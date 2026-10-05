Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपिंक कुर्ते में लड़की ने 'राधा' गाने पर किया धुआंधार डांस, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

पिंक कुर्ते में लड़की ने 'राधा' गाने पर किया धुआंधार डांस, वीडियो इंटरनेट पर वायरल

वीडियो में जिस तरह से लड़की डांस कर रही है उसका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है. उसके चेहरे के वायरल एक्सप्रेशंस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. इंटरनेट पर इस डांस को लेकर अब चर्चा शुरु हो गई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

पिंक रंग के प्रिंटेड कुर्ते और ढीले-ढाले ट्राउजर में एक लड़की का बॉलीवुड के आइकॉनिक सॉन्ग 'राधा' पर किया गया डांस इस वक्त सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. पुरानी ऐतिहासिक इमारत की पृष्ठभूमि और खिली धूप के बीच लड़की ने जिस बेफिक्र और शानदार अंदाज में ठुमके लगाए हैं, उसने नेटिजन्स का दिल जीत लिया है. चेहरे पर बिखरी मुस्कान और गजब की फ्लैक्सिबिलिटी के साथ किया गया यह डांस वीडियो अब इंस्टाग्राम Reels पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में जिस तरह से लड़की डांस कर रही है उसका आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है. उसके चेहरे के वायरल एक्सप्रेशंस लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. इंटरनेट पर इस डांस को लेकर अब चर्चा शुरु हो गई है और लोग लड़की की इंस्टाग्राम आईडी को सर्च कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
शराब से भरा ट्रक पलटा, बोतलें लूटने उमड़ी भीड़! बिहार से सामने आया वीडियो
शराब से भरा ट्रक पलटा, बोतलें लूटने उमड़ी भीड़! बिहार से सामने आया वीडियो
ट्रेंडिंग
ट्रेन में TTE ने मांगा टिकट तो रोने लगी लड़की, यूजर्स बोले- मैडम ड्रामा नहीं
ट्रेन में TTE ने मांगा टिकट तो रोने लगी लड़की, यूजर्स बोले- मैडम ड्रामा नहीं
ट्रेंडिंग
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
ट्रेंडिंग
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम

सादगी के साथ कातिलाना एक्सप्रेशंस, लोग बोले - 'यही तो असली डांस है'

वायरल हो रहे video में देखा जा सकता है कि लड़की बिना किसी तामझाम या हैवी मेकअप के बेहद सिंपल लुक में नज़र आ रही है. जैसे ही 'लगान' फिल्म का सदाबहार गाना बजता है, लड़की अपने नजाकत भरे एक्सप्रेशंस और लचकदार मूव्स से ऐसा समां बांधती है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. क्लासिकल और वेस्टर्न फ्यूजन का जो तड़का लड़की ने अपने स्टेप्स में लगाया है, उसने वीडियो को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KANISHTHA SHARMA💍 (@kanishtha_19)

यह भी पढ़ें: कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

इंटरनेट पर फैंस हुए दीवाने, कमेंट्स में मिल रही ढेरों तारीफें

वीडियो के वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है. लोग लड़की के एनर्जी लेवल और चेहरे की नैचुरल स्माइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतने ग्रेसफुल और नेचुरल डांस मूव्स काफी समय बाद देखने को मिले हैं," वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया, "बिना किसी ओवर-एक्टिंग के इतना खूबसूरत डांस, दिल खुश हो गया." सादगी और टेलेंट के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को लोग बार-बार लूप पर देख रहे हैं.

वीडियो को kanishtha_19 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
शराब से भरा ट्रक पलटा, बोतलें लूटने उमड़ी भीड़! बिहार से सामने आया वीडियो
शराब से भरा ट्रक पलटा, बोतलें लूटने उमड़ी भीड़! बिहार से सामने आया वीडियो
ट्रेंडिंग
ट्रेन में TTE ने मांगा टिकट तो रोने लगी लड़की, यूजर्स बोले- मैडम ड्रामा नहीं
ट्रेन में TTE ने मांगा टिकट तो रोने लगी लड़की, यूजर्स बोले- मैडम ड्रामा नहीं
ट्रेंडिंग
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
ट्रेंडिंग
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
बंजी जंपिंग में शख्स की कांपने लगी टांगे, जंप मास्टर बोला- मर्द हो तुम
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
'मैं खरगे के बयान से सहमत नहीं, चुनाव आयोग...', मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
'हार के बाद EVM और EC पर...', राहुल गांधी के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
इंडिया
निगम पार्षद ने व्हाट्सअप ग्रुप में भेजा इस्तीफा, मेयर ने किया डिलीट, क्या कहा?
BJP की महिला नेता ने व्हाट्सएप पर भेजा इस्तीफा, मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
एग्रीकल्चर
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
MSP पर फसल बेचने की तारीख बढ़ी, किसानों को मिली बड़ी राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget