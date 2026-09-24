ट्रेन का सफर अक्सर लंबा और बोरिंग होता है. लोग अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, कोई मोबाइल चलाता है तो कोई खिड़की से बाहर का नजारा देखता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक लड़की ने ट्रेन के सफर को ही अपने परिवार के लिए फुल एंटरटेनमेंट शो बना दिया. लड़की ने बिना किसी झिझक के ट्रेन के बीचोंबीच डांस करना शुरू कर दिया. आसपास बैठे और आते-जाते यात्री उसे देखते रहे, लेकिन लड़की को किसी की परवाह नहीं थी. वह अपनी ही मस्ती में डांस करती रही और उसके परिवार वाले इस पूरे पल का मजा लेते नजर आए.

ट्रेन में अचानक शुरू हुआ डांस का सिलसिला

वायरल वीडियो में लड़की ट्रेन के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है. आसपास यात्री बैठे हुए हैं और कोच में लोगों की आवाजाही भी नजर आ रही है. इसी बीच लड़की मस्ती के मूड में आती है और डांस करना शुरू कर देती है. वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने डांस मूव्स करती नजर आती है. उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि आसपास के लोग उसे देख रहे हैं.

संघमित्रा एक्सप्रेस में जाते समय ट्रेन में एक पूरा परिवार बेटी को रील बनाने के लिए बोलते है



मां बाप वही खड़े होकर तालियां बजाते रहते और यात्री फ्री सेवा का आनंद उठाते रहते है😜 pic.twitter.com/wQQsm093Ty — 💫 Ｖøɪɗ Ƈσѕмɪc Ƈσммєηтɾу 💫 (@VoidCommentaryX) September 14, 2026

आने-जाने वाले यात्री भी देखने लगे

लड़की के डांस ने ट्रेन में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जो यात्री वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर भी कुछ पल के लिए उस पर रुक गई. कोई उसे देखकर आगे बढ़ रहा था तो कोई इस अनोखे नजारे को देखकर मुस्कुराता नजर आया. हालांकि लड़की अपने डांस में इतनी मग्न थी कि उसे आसपास की किसी चीज की खास परवाह नहीं थी.

परिवार के लिए बना दिया पूरा एंटरटेनमेंट

वीडियो में ऐसा लग रहा है कि लड़की का यह डांस किसी स्टेज शो के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ मस्ती करने के लिए था. परिवार के बीच सफर के दौरान उसने माहौल को मजेदार बना दिया. यही वजह है कि वीडियो पर लिखा 'Family entertainment' भी इस पूरे सीन पर बिल्कुल फिट बैठता नजर आ रहा है. लड़की के लिए ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं रही, बल्कि परिवार के साथ यादगार मस्ती का मौका बन गई.

न स्टेज की जरूरत, न दर्शकों की परवाह

लड़की का अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को इसलिए भी मजेदार लग सकता है क्योंकि उसने डांस करने के लिए किसी स्टेज या खास जगह का इंतजार नहीं किया. ट्रेन का कोच ही उसका डांस फ्लोर बन गया. आसपास लोगों की मौजूदगी के बावजूद वह पूरे जोश के साथ डांस करती रही. उसके एक्सप्रेशंस और अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने परिवार के बीच किसी फंक्शन में डांस कर रही हो.

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वीडियो देखकर यूजर्स को याद आया ट्रेन का सफर

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर लोगों को अपने पुराने सफर की याद दिला देते हैं. ट्रेन में परिवार या दोस्तों के साथ सफर के दौरान होने वाली छोटी-छोटी मस्ती ही कई बार पूरी यात्रा को यादगार बना देती है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. लड़की ने अपने डांस से परिवार का टाइम पास तो किया ही, साथ ही आसपास मौजूद यात्रियों के लिए भी सफर के बीच एक अलग तरह का मनोरंजन पैदा कर दिया.

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