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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रेन में बोर हो रहा था परिवार, बेटी ने शुरू कर दिया ठुमके लगाना

Video: ट्रेन में बोर हो रहा था परिवार, बेटी ने शुरू कर दिया ठुमके लगाना

वायरल वीडियो में लड़की ट्रेन के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है. आसपास यात्री बैठे हुए हैं और कोच में लोगों की आवाजाही भी नजर आ रही है. इसी बीच लड़की मस्ती के मूड में आती है और डांस करना शुरू कर देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Sep 2026 10:09 AM (IST)
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ट्रेन का सफर अक्सर लंबा और बोरिंग होता है. लोग अपनी सीट पर बैठे रहते हैं, कोई मोबाइल चलाता है तो कोई खिड़की से बाहर का नजारा देखता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक लड़की ने ट्रेन के सफर को ही अपने परिवार के लिए फुल एंटरटेनमेंट शो बना दिया. लड़की ने बिना किसी झिझक के ट्रेन के बीचोंबीच डांस करना शुरू कर दिया. आसपास बैठे और आते-जाते यात्री उसे देखते रहे, लेकिन लड़की को किसी की परवाह नहीं थी. वह अपनी ही मस्ती में डांस करती रही और उसके परिवार वाले इस पूरे पल का मजा लेते नजर आए.

ट्रेन में अचानक शुरू हुआ डांस का सिलसिला

वायरल वीडियो में लड़की ट्रेन के अंदर खड़ी दिखाई दे रही है. आसपास यात्री बैठे हुए हैं और कोच में लोगों की आवाजाही भी नजर आ रही है. इसी बीच लड़की मस्ती के मूड में आती है और डांस करना शुरू कर देती है. वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने डांस मूव्स करती नजर आती है. उसके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं कि आसपास के लोग उसे देख रहे हैं.

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आने-जाने वाले यात्री भी देखने लगे

लड़की के डांस ने ट्रेन में मौजूद लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जो यात्री वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर भी कुछ पल के लिए उस पर रुक गई. कोई उसे देखकर आगे बढ़ रहा था तो कोई इस अनोखे नजारे को देखकर मुस्कुराता नजर आया. हालांकि लड़की अपने डांस में इतनी मग्न थी कि उसे आसपास की किसी चीज की खास परवाह नहीं थी.

परिवार के लिए बना दिया पूरा एंटरटेनमेंट

वीडियो में ऐसा लग रहा है कि लड़की का यह डांस किसी स्टेज शो के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ मस्ती करने के लिए था. परिवार के बीच सफर के दौरान उसने माहौल को मजेदार बना दिया. यही वजह है कि वीडियो पर लिखा 'Family entertainment' भी इस पूरे सीन पर बिल्कुल फिट बैठता नजर आ रहा है. लड़की के लिए ट्रेन की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं रही, बल्कि परिवार के साथ यादगार मस्ती का मौका बन गई.

न स्टेज की जरूरत, न दर्शकों की परवाह

लड़की का अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को इसलिए भी मजेदार लग सकता है क्योंकि उसने डांस करने के लिए किसी स्टेज या खास जगह का इंतजार नहीं किया. ट्रेन का कोच ही उसका डांस फ्लोर बन गया. आसपास लोगों की मौजूदगी के बावजूद वह पूरे जोश के साथ डांस करती रही. उसके एक्सप्रेशंस और अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे वह अपने परिवार के बीच किसी फंक्शन में डांस कर रही हो.

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वीडियो देखकर यूजर्स को याद आया ट्रेन का सफर

सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर लोगों को अपने पुराने सफर की याद दिला देते हैं. ट्रेन में परिवार या दोस्तों के साथ सफर के दौरान होने वाली छोटी-छोटी मस्ती ही कई बार पूरी यात्रा को यादगार बना देती है. इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. लड़की ने अपने डांस से परिवार का टाइम पास तो किया ही, साथ ही आसपास मौजूद यात्रियों के लिए भी सफर के बीच एक अलग तरह का मनोरंजन पैदा कर दिया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 10:09 AM (IST)
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